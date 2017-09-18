22-летний парень попытался угнать сразу два автомобиля

Неудавшегося угонщика задержали.

17 сентября сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Липецка, подозреваемого в двойной попытке кражи автомобилей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ночь на 15 сентября липчанин пытался угнать из соседних дворов на улице Космонавтов "ВАЗ-21074" и "ВАЗ-2106". Однако в обоих случаях ему это не удалось.



Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.