Происшествия

10 минут назад

22-летний парень попытался угнать сразу два автомобиля

#угон
22-летний парень попытался угнать сразу два автомобиля

Неудавшегося угонщика задержали.

17 сентября сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Липецка, подозреваемого в двойной попытке кражи автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ночь на 15 сентября липчанин пытался угнать из соседних дворов на улице Космонавтов "ВАЗ-21074" и "ВАЗ-2106". Однако в обоих случаях ему это не удалось.    

Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.
#угон

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