Число жертв тихой охоты стремительно растет.

Как рассказали GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, за выходные грибами отравились 7 человек. 45-летняя женщина ела пантерные мухоморы. Семья из 36-летнего мужчины и 58-летней женщины отравилась рядовками. Семья из 60-летнего мужчины и 64-летней женщины также отравилась рядовками. 68-летняя женщина ела толкачики и рядовки. 54-летняя женщина почувствовала себя плохо после того, как поела белые грибы.