Общество

53 минуты назад

За выходные грибами отравились 7 человек

5 567
#грибы #отравление #токсикология
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За выходные грибами отравились 7 человек

Число жертв тихой охоты стремительно растет.

Как рассказали GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, за выходные грибами отравились 7 человек. 45-летняя женщина ела пантерные мухоморы. Семья из 36-летнего мужчины и 58-летней женщины отравилась рядовками. Семья из 60-летнего мужчины и 64-летней женщины также отравилась рядовками. 68-летняя женщина ела толкачики и рядовки. 54-летняя женщина почувствовала себя плохо после того, как поела белые грибы.
5 567
#грибы #отравление #токсикология
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Комментарии (5)

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Смотрящий

5 минут назад
Голодающие ... Жрут - бездумно, что бы потом Sрать - без памяти!
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гость

7 минут назад
Это каким надо быть дебилом,чтобы есть мухоморы
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ххх5

23 минуты назад
Не знаю,едят все подряд без разбору!!! Сходите в магазин,купите шампиньоны и ешьте хоть сырыми.Хватит мухоморы есть!!!
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Неавтофанат

30 минут назад
Не все успеют эту новость прочитать, как сами почувствуют недомогание, головную боль, понос и рвоту! Душа просится на работу, а организм хочет остаться дома. Лучше в выходные на пляж сходили бы, лето на дворе, 28°С. Не искупаться, хоть позагорать. Правда, сам ездил за грибами, не могу в грибной сезон лежать на пляже!
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Остап Бендер

33 минуты назад
Вчера вечером на завтрак покушал бледных поганочек.Чувствую себя превосходно.Советую
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