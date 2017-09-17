40-летний мужчина угорел в ванной

Сегодня вечером пожарные тушили возгорание на пятом этаже "молодоженки" по улице Вермишева,18/1.

Оказалось, что в одной из квартир тлел диван. Хозяина жилья нашли в санузе - мужчина был мертв.



По предварительной версии, он отравился продуктами горения.



Как рассказали жильцы дома, запах гари начал ощущаться еще несколько часов назад. Когда он стал невыносим, вызвали пожарных.



Погибший якобы недавно освободился из колонии, по словам соседей, он сидел за убийство матери.





