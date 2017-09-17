Происшествия

сегодня, 20:49

40-летний мужчина угорел в ванной

10 1474
#пожар
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40-летний мужчина угорел в ванной

Сегодня вечером пожарные тушили возгорание на пятом этаже "молодоженки" по улице Вермишева,18/1. 

Оказалось, что в одной из квартир тлел диван. Хозяина жилья нашли в санузе - мужчина был мертв.

По предварительной версии, он отравился продуктами горения.

Как рассказали жильцы дома, запах гари начал ощущаться еще несколько часов назад. Когда он стал невыносим, вызвали пожарных.

Погибший якобы недавно освободился из колонии, по словам соседей, он сидел за убийство матери. 


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10 1474
#пожар
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Комментарии (10)

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Сокольский житель

2 минуты назад
Он по ходу дела не сгорел... Его сожгли за убийство матери...
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Сокольский житель

2 минуты назад
Только в России человек мог сгореть в ванной...
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???у

21 минуту назад
К ардаш его погоняло.
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???

28 минут назад
как погоняло его ?????
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Гость

33 минуты назад
И что да хоть в тарелке с борщом ... Не жалко каждому по заслугам.
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Кара

39 минут назад
Божья свершилась, возмездие должно быть, для этой мрази, который смог убить свою мать!!!!!!
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555

42 минуты назад
Молодоженки это сборище пьяни и мрази
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valerafromsplus

сегодня, 21:38
Да уж. В старых районах все стояки вентиляции забиты. У кого астма; лучше мыться с открытой дверью...
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Гость

сегодня, 21:16
В санузе ))))).....это где?
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кокс

сегодня, 21:04
Это не мужчина,это МРАЗЬ!!!!
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