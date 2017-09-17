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На обновление инфраструктуры «Почты России» потребуется 50 млрд рублей
Эти деньги "Почта России" потратит на обновление и быстрых почтальонов
Обновление инфраструктуры Почты России обойдётся в 50 миллиардов рублей - такие цифры привёл генеральный директор компании Николай Подгузов во время рабочего визита в Казань, - передает Life.ru. По его словам, привлечённые средства необходимы для строительства логистических и сортировочных центров по всей территории России.
В намеченных проектах - создание семи логистических почтовых центров по всей стране — от Хабаровска до Санкт-Петербурга. "Два из них уже функционируют — это Внуково и Казань, но нам необходимо строительство оставшихся пяти. Работа по согласованию строительства центра в Хабаровске с местными властями уже началась", — рассказал Николай Подгузов.
Чтобы корреспонденция быстрее доходила до россиян, деньги потратят и на почтальонов. Для них закупят планшеты, организуют маршрутизацию движения, создадут мобильные группы почтальонов.
Проект разработают до конца 2017 года, первые контракты заключат в конце 2017-го — первом квартале 2018-го. Программа должна быть рассчитана на несколько лет.
В намеченных проектах - создание семи логистических почтовых центров по всей стране — от Хабаровска до Санкт-Петербурга. "Два из них уже функционируют — это Внуково и Казань, но нам необходимо строительство оставшихся пяти. Работа по согласованию строительства центра в Хабаровске с местными властями уже началась", — рассказал Николай Подгузов.
Чтобы корреспонденция быстрее доходила до россиян, деньги потратят и на почтальонов. Для них закупят планшеты, организуют маршрутизацию движения, создадут мобильные группы почтальонов.
Проект разработают до конца 2017 года, первые контракты заключат в конце 2017-го — первом квартале 2018-го. Программа должна быть рассчитана на несколько лет.