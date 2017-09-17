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В Гонконге мужчина погиб в парке аттракционов

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В Гонконге мужчина погиб в парке аттракционов

Молодой человек скончался на аттракционе "Погребенные заживо"

Парк развлечений Ocean Park в Гонконге приостановил работу аттракциона "Погребенные заживо" после того, как во время его посещения скончался 21-летний молодой человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post. Аттракцион состоит из горки, спускаясь по которой, гости попадают внутрь по одному, и "дома с привидениями"

Молодой посетитель по фамилии Чун находился в парке в рамках корпоративного посещения, организованного крупным конгломератом Swire Group. Сообщается, что он потерял сознание через несколько минут после того, как попал в "дом с привидениями".

По словам представителя парка развлечений, посетитель по ошибке зашел на территорию, предназначенную только для сотрудников аттракциона — для гостей вход туда закрыт. Там молодого человека ударило движущимися частями горки. При этом уточняется, что речь не идет о неисправности механизма аттракциона. Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование.
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