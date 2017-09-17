На родине Силуана Афонского над храмом воздвигли крест

Воздвижение креста на колокольню местного храма Рождества Христова — состоялось на родине преподобного Силуана Афонского, в селе Шовское.
Как сообщает
ИА "Новости Лебедяни"
, в присутствии прихожан на почти тридцатиметровую высоту колокольни сельской церкви с помощью высотного подъёмного крана подняли и закрепили цилиндрический барабан, луковку купола и венчающий её восьмиконечный православный крест. И купол, и крест покрыты нитритом титана. Изготовление православных символов обошлось в 650 тысяч рублей.
Вскоре по периметру святого места будет смонтирована ограда.