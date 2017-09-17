Общество

сегодня, 13:53

На родине Силуана Афонского над храмом воздвигли крест

204
#Силуан Афонский #
На родине Силуана Афонского над храмом воздвигли крест

Воздвижение креста на колокольню местного храма Рождества Христова — состоялось на родине преподобного Силуана Афонского, в селе Шовское.

Как сообщает  ИА "Новости Лебедяни", в присутствии прихожан на почти тридцатиметровую высоту колокольни сельской церкви с помощью высотного подъёмного крана подняли и закрепили цилиндрический барабан, луковку купола и венчающий её восьмиконечный православный крест. И купол, и крест покрыты нитритом титана. Изготовление православных символов обошлось в 650 тысяч рублей. 

Вскоре по периметру святого места будет смонтирована ограда.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
204
#Силуан Афонский #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Долгожительницу из Липецка поздравил президент России
#долгожители #юбилей
1
Долгожительницу из Липецка поздравил президент России

сегодня, 13:45

Общество
«Застывшее время»: заброшенный корпус исследовательского института
#маршрут выходного дня #застывшее время
1
«Застывшее время»: заброшенный корпус исследовательского института

сегодня, 13:15

Общество
Хотел быть на танке, а оказался…
#Удивительное #нас удивили
2
Хотел быть на танке, а оказался…

сегодня, 09:00

Общество
В Липецке прошли «Кросс наций» и Парад студенчества» (ФОТО)
#Кросс наций #Парад студенчества
27
В Липецке прошли «Кросс наций» и Парад студенчества» (ФОТО)

вчера, 17:14

Общество
Топиарные фигуры из Липецка покоряют Россию
#топиарные фигуры
17
Топиарные фигуры из Липецка покоряют Россию

15.09.2017 18:39

Общество
Бойцы липецкого ОМОНа приняли участие в контртеррористических учениях в Дагестане
#учения
46
Бойцы липецкого ОМОНа приняли участие в контртеррористических учениях в Дагестане

15.09.2017 18:14

Общество