Долгожительницу из Липецка поздравил президент России

Надежде Дмитриевне Бубновой исполнилось 105 лет.

"Пышные букеты цветов, яркие открытки, подарки и бокал шампанского - сегодня липчанке Надежде Дмитриевне Бубновой, вдове инвалида Великой Отечественной войны, исполнилось 105 лет" , сообщает Управление социальной защиты населения Липецкой области. - "С днём рожденья её поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова, начальник регионального управления социальной защиты населения Сергей Орусь, заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов.

Людмила Летникова передала имениннице тёплые пожелания здоровья и благополучия от имени главы администрации региона Олега Королёва и озвучила поздравление Президента России Владимира Путина. «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжёлых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опалённая войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли», - говорится в тексте поздравления.





Сергей Орусь вручил Надежде Дмитриевне подарок от социальной службы, под опекой которой липчанка находится с 1990 года. Детей и родственников в Липецке у неё нет, но заботой и вниманием Надежда Дмитриевна не обделена - социальные работники стали её надёжной опорой.

Она родилась в городе Мышкин Ярославской области в семье служащего. Окончила Тверской педагогический институт, до 1945 года работала в школе учительницей русского языка и литературы. В 1934 году вышла замуж за Алексея Бубнова, тогда директора школы. В Великую Отечественную он стал кадровым военным. После войны уехала с мужем в Германию. Там работала библиотекарем парткабинета. В 1950-х гг. переехала в Липецк. Всю жизнь была активной общественницей, неутомимым и любящим жизнь человеком".

Фото: szn.lipetsk.ru