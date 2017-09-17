сегодня, 13:45
Долгожительницу из Липецка поздравил президент России
Надежде Дмитриевне Бубновой исполнилось 105 лет.
Людмила Летникова передала имениннице тёплые пожелания здоровья и благополучия от имени главы администрации региона Олега Королёва и озвучила поздравление Президента России Владимира Путина. «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжёлых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опалённая войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли», - говорится в тексте поздравления.
Сергей Орусь вручил Надежде Дмитриевне подарок от социальной службы, под опекой которой липчанка находится с 1990 года. Детей и родственников в Липецке у неё нет, но заботой и вниманием Надежда Дмитриевна не обделена - социальные работники стали её надёжной опорой.
Она родилась в городе Мышкин Ярославской области в семье служащего. Окончила Тверской педагогический институт, до 1945 года работала в школе учительницей русского языка и литературы. В 1934 году вышла замуж за Алексея Бубнова, тогда директора школы. В Великую Отечественную он стал кадровым военным. После войны уехала с мужем в Германию. Там работала библиотекарем парткабинета. В 1950-х гг. переехала в Липецк. Всю жизнь была активной общественницей, неутомимым и любящим жизнь человеком".
Фото: szn.lipetsk.ru
Ирина