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«Застывшее время»: заброшенный корпус исследовательского института
Продолжение истории опустевшего сахзавода за несколько десятков километров от Липецка. Наша группа побывала в НИИ сахарной свеклы.
В заброшенном корпусе института есть настоящий трактор, который стоит в подвале. Двери в кабинеты в узких коридорах заросли паутиной, но за ними удалось обнаружить много артефактов времен СССР – портрет Ленина, лабораторию, фотопроявитель. Календарь рыболова и шкаф с научной литературой, найденные в кабинете, видимо, облегчали жизнь одного из ученых института. Удивительные конструкции, выступающие в роли тренажера сельхозтехники, также остались забытыми в огромном пространстве заброшенного корпуса НИИ.