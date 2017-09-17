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25 минут назад

«Застывшее время»: заброшенный корпус исследовательского института

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#маршрут выходного дня #застывшее время
«Застывшее время»: заброшенный корпус исследовательского института

Продолжение истории опустевшего сахзавода за несколько десятков километров от Липецка. Наша группа побывала в НИИ сахарной свеклы. 

В соседней Воронежской области на базе Рамонской селекционной станции 58 лет назад был создан Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара (ВНИИСС). НИИ работает и сейчас, однако внимание сталкеров привлек заброшенный корпус. Рамонь славилась на всю Россию своим сахарным заводом, которому мы посвятили один из прошлых выпусков, и конфетной фабрикой. 

В заброшенном корпусе института есть настоящий трактор, который стоит в подвале. Двери в кабинеты в узких коридорах заросли паутиной, но за ними удалось обнаружить много артефактов времен СССР – портрет Ленина, лабораторию, фотопроявитель. Календарь рыболова и шкаф с научной литературой, найденные в кабинете, видимо, облегчали жизнь одного из ученых института. Удивительные конструкции, выступающие в роли тренажера сельхозтехники, также остались забытыми в огромном пространстве заброшенного корпуса НИИ.
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#маршрут выходного дня #застывшее время

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