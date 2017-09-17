Происшествия

39 минут назад

Липчанин попал в ДТП в Саратовской области

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#дтп
Липчанин попал в ДТП в Саратовской области

Житель Липецкой области уцелел, но причиной аварии стали смертельное ДТП

16 сентября, в одиннадцатом часу вечера на трассе «Сызрань-Волгоград» недалеко от села Вольновка водитель «Ниссана» с удмуртскими номерами на высокой скорости протаранил грузовик «Ивеко», сообщает ИА «Регион 64». По словам очевидцев, на тот момент большегруз из Челябинской области был припаркован прямо на проезжей части: его шофер, будучи пьяным, спал в кабине.

В результате аварии еще до приезда медиков от полученных травм скончалась 52-летняя пассажирка легковушки. Находившегося за рулем иномарки 59-летнего мужа покойной врачи доставили в больницу с сотрясением головного мозга и колото-резаными ранами лица.

Данное ДТП спровоцировало другое столкновение на том же участке. Гражданин, управлявший ВАЗ-2112, резко затормозил перед аварийным препятствием, в результате чего в автомобиль врезались следовавшие за ним «Жигули» с липецкими номерами. В этом происшествии, к счастью, никто не пострадал.

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#дтп

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