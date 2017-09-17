Происшествия

52 минуты назад

86-летний пенсионер ударил сына ножом

1 371
#поножовщина
86-летний пенсионер ударил сына ножом

Старик задержан.

Поножовщиной закончился в минувший четверг семейный скандал в одном из жилых домов по улице Юношеской в Липецке - проникающую рану в живот получил 52-летний мужчина.

Как оказалось, удар ножом нанес 86-летний отец липчанина. Пенсионера задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111.  УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

На время следствия старик находится под подпиской о не выезде.


1 371
#поножовщина

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Боцман

5 минут назад
86-тилетних бабок много, а мужчин мало. Занести его в Красную книгу и выдать саблю.
ответить

Еще в рубрике

«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»
#авария #ДТП
«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»

26 минут назад

Происшествия
Липчанин попал в ДТП в Саратовской области
#дтп
Липчанин попал в ДТП в Саратовской области

40 минут назад

Происшествия
В пригородах Липецка опрокинулся «ВАЗ», а «Рено» врезался в столб
#авария #ДТП
5
В пригородах Липецка опрокинулся «ВАЗ», а «Рено» врезался в столб

сегодня, 08:42

Происшествия
На трассе Липецк-Грязи опрокинулся микроавтобус
#авария #ДТП
10
На трассе Липецк-Грязи опрокинулся микроавтобус

вчера, 20:35

Происшествия
Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы
#падение с высоты
20
Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы

вчера, 15:54

Происшествия
Валерий Клевцов: «Мне пообещали отрубать по одному пальцу...»
#Валерий Клевцов #ЛИК
163
Валерий Клевцов: «Мне пообещали отрубать по одному пальцу...»

вчера, 15:24

Происшествия