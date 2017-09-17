86-летний пенсионер ударил сына ножом

Старик задержан.

Поножовщиной закончился в минувший четверг семейный скандал в одном из жилых домов по улице Юношеской в Липецке - проникающую рану в живот получил 52-летний мужчина.



Как оказалось, удар ножом нанес 86-летний отец липчанина. Пенсионера задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111. УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").



На время следствия старик находится под подпиской о не выезде.





