Происшествия

44 минуты назад

В пригородах Липецка опрокинулся «ВАЗ», а «Рено» врезался в столб

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#авария #ДТП
В пригородах Липецка опрокинулся «ВАЗ», а «Рено» врезался в столб

Пострадали два человека.

16 сентября в 22:22 на улице Лесной в Липецке водитель легкового автомобиля "Рено Логан" врезался в столб. Водителя из салона извлекали спасатели. С травмами различной степени тяжести он доставлен  в ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед».

В 23:23 на трассе «Орел-Тамбов» в районе стрельбища  опрокинулся "ВАЗ-2114". Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
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#авария #ДТП

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