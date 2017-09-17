В пригородах Липецка опрокинулся «ВАЗ», а «Рено» врезался в столб

Пострадали два человека.

16 сентября в 22:22 на улице Лесной в Липецке водитель легкового автомобиля "Рено Логан" врезался в столб. Водителя из салона извлекали спасатели. С травмами различной степени тяжести он доставлен в ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед».



В 23:23 на трассе «Орел-Тамбов» в районе стрельбища опрокинулся "ВАЗ-2114". Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

