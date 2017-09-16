Происшествия
сегодня, 20:35
На трассе Липецк-Грязи опрокинулся микроавтобус
В аварии пострадала супружеская пара.
Сегодня вечером на трассе Липецк-Грязи напротив поселка Матрыский опрокинулся микроавтобус "Фольксваген".
Авария произошла, когда водителю микроавтобуса стало плохо - "Фольксваген" потянуло на встречную полосу, жена водителя рванула руль и автобус опрокинулся.
Пожилую супружескую пару из "Фольксвагена" доставали спасатели, оба отправлены в больницу.
Авария произошла, когда водителю микроавтобуса стало плохо - "Фольксваген" потянуло на встречную полосу, жена водителя рванула руль и автобус опрокинулся.
Пожилую супружескую пару из "Фольксвагена" доставали спасатели, оба отправлены в больницу.
ольга
Фёдор
Писдетц
у матрысов нет вопрысов