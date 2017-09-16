Происшествия

сегодня, 20:35

На трассе Липецк-Грязи опрокинулся микроавтобус

4 1216
#авария #ДТП
1
На трассе Липецк-Грязи опрокинулся микроавтобус

В аварии пострадала супружеская пара.

Сегодня вечером на трассе Липецк-Грязи напротив поселка Матрыский опрокинулся микроавтобус "Фольксваген".

Авария произошла, когда водителю микроавтобуса стало плохо - "Фольксваген" потянуло на встречную полосу, жена водителя рванула руль и автобус опрокинулся.

Пожилую супружескую пару из "Фольксвагена" доставали спасатели, оба отправлены в больницу.
img-big-0
img-small-0
4 1216
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ольга

51 минуту назад
Какой то ужас,сколько аварий за сегодня(((
ответить

Фёдор

сегодня, 21:17
Плохой сегодня день аварии погибшие раненые и что делается ???
ответить

Писдетц

сегодня, 21:05
сегодня все поубивались
ответить

у матрысов нет вопрысов

сегодня, 21:05
Матрыский?? сегодня день аварий какой-то...
ответить

Еще в рубрике

Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы
#падение с высоты
9
Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы

сегодня, 15:54

Происшествия
Валерий Клевцов: «Мне пообещали отрубать по одному пальцу...»
#Валерий Клевцов #ЛИК
58
Валерий Клевцов: «Мне пообещали отрубать по одному пальцу...»

сегодня, 15:24

Происшествия
Пропавшая 10 дней назад 16-летняя липчанка вернулась домой
#пропавшие без вести
Пропавшая 10 дней назад 16-летняя липчанка вернулась домой

сегодня, 14:08

Происшествия
Мужчина и 14-летний подросток погибли в столкновении «Форда» с прицепом трактора
#авария #ДТП
26
Мужчина и 14-летний подросток погибли в столкновении «Форда» с прицепом трактора

сегодня, 14:06

Происшествия
31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»
#стрельба
63
31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»

сегодня, 13:04

Происшествия
В Липецке женщина умерла у поликлиники
#несчастный случай
19
В Липецке женщина умерла у поликлиники

сегодня, 11:11

Происшествия