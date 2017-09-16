Общество

сегодня, 17:14

В Липецке прошли «Кросс наций» и Парад студенчества» (ФОТО)

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#Кросс наций #Парад студенчества

Забег и парад собрали тысячи липчан всех возрастов.

Около 5 тысяч студентов и легкоатлетов-любителей собрались сегодня в центре Липецка для участия во Всероссийском Дне бега «Кросс наций» и «Параде студенчества». 

Легкоатлеты преодолевали дистанции в 500 метров для женщин, и в 1000 метров - для мужчин. А студенты тремя колоннами от площади Ленина и улицы Зегеля по Петровскому спуску, через площадь Революции прошли до площади Петра Великого, где произнесли слова клятвы студента и поучаствовали в концерте.

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#Кросс наций #Парад студенчества

Комментарии (1)

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Бывалый

26 минут назад
КРОСС, это бег по пересеченной местности! В лесной зоне или на открытом пространстве!!! А они с.ки центр города перекрыли! В очко драть этих показушников организаторов!
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