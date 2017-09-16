В Липецке прошли «Кросс наций» и Парад студенчества» (ФОТО)

Забег и парад собрали тысячи липчан всех возрастов.

Около 5 тысяч студентов и легкоатлетов-любителей собрались сегодня в центре Липецка для участия во Всероссийском Дне бега «Кросс наций» и «Параде студенчества».

Легкоатлеты преодолевали дистанции в 500 метров для женщин, и в 1000 метров - для мужчин. А студенты тремя колоннами от площади Ленина и улицы Зегеля по Петровскому спуску, через площадь Революции прошли до площади Петра Великого, где произнесли слова клятвы студента и поучаствовали в концерте.











































































