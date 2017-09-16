Происшествия
сегодня, 15:54
Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы
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50-летний мужчина получил смертельные травмы.
15 сентября из окна травматологического отделения ЛГБ №3 "Свободный Сокол" выпрыгнул 51-летний мужчина. Падение с высоты третьего этажа не оставило ему шансов - от полученных травм липчанин умер на месте.
В больницу мужчину доставили с резанной раной из дома - он сам воткнул нож себе в ногу.
В больницу мужчину доставили с резанной раной из дома - он сам воткнул нож себе в ногу.
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бедный мужик
Серый
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