Происшествия

сегодня, 15:54

Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы

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#падение с высоты
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Пациент выпрыгнул из окна липецкой больницы

50-летний мужчина получил смертельные травмы.

15 сентября из окна травматологического отделения ЛГБ №3 "Свободный Сокол" выпрыгнул 51-летний мужчина. Падение с высоты третьего этажа не оставило ему шансов - от полученных травм липчанин умер на месте.

В больницу мужчину доставили с резанной раной из дома - он сам воткнул нож себе в ногу. 
3 1519
#падение с высоты
3

Комментарии (3)

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бедный мужик

53 минуты назад
видать озвучили сколько стоит вытащить ножик из ноги
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Серый

сегодня, 16:11
Что-то не договаривают?
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****

сегодня, 16:09
Раньше таких сразу в дурку везли.Был бы жив,там решетки на окнах.А вы заладили-Карательная медицина,карательная медицина....
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