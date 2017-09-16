Происшествия
12 минут назад
Пропавшая 10 дней назад 16-летняя липчанка вернулась домой
С девушкой все в порядке.
16-летняя студентка техникума, пропавшая в Липецке 6 сентября, вернулась домой. С девушкой все в порядке, об 'bjv GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, что девушку и ее парня разыскивали десять дней родители, полицейские, сотрудники Следственного комитета и волонтеры. Липчанка отправилась гулять с своим парнем и перестала давать о себе знать.
Напомним, что девушку и ее парня разыскивали десять дней родители, полицейские, сотрудники Следственного комитета и волонтеры. Липчанка отправилась гулять с своим парнем и перестала давать о себе знать.
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