Происшествия

12 минут назад

Пропавшая 10 дней назад 16-летняя липчанка вернулась домой

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#пропавшие без вести
Пропавшая 10 дней назад 16-летняя липчанка вернулась домой

С девушкой все в порядке.

16-летняя студентка техникума, пропавшая в Липецке 6 сентября, вернулась домой. С девушкой все в порядке, об 'bjv GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, что девушку и ее парня  разыскивали десять дней родители, полицейские, сотрудники Следственного комитета и волонтеры. Липчанка отправилась гулять с своим парнем и перестала давать о себе знать.
95
#пропавшие без вести

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