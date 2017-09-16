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42 минуты назад
Умерла старейшая жительница планеты
На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун
На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась старейшим человеком на Земле. Об этом 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс, - передает Российская Газета.
Она появилась на свет 10 марта 1900 года. Свидетельство о рождении было выдано британскими властями: Ямайка получила независимость лишь в 1962 году.
В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что почти всю жизнь проработала на плантациях сахарного тростника, любит петь, старается не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром. «Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110». 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.
Она появилась на свет 10 марта 1900 года. Свидетельство о рождении было выдано британскими властями: Ямайка получила независимость лишь в 1962 году.
В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что почти всю жизнь проработала на плантациях сахарного тростника, любит петь, старается не есть свинину и курятину, а также не употребляет ром. «Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110». 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.