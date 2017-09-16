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50 минут назад

В связи с терактом в метро Лондона‍ задержан 18-летний молодой человек

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В связи с терактом в метро Лондона‍ задержан 18-летний молодой человек

Теракт в метро Лондона произошел в пятницу утром

Полиция графства Кент арестовала в приморском городе Дувр 18-летнего молодого человека в связи с совершенным в пятницу терактом на станции лондонского метрополитена Parsons Green. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, - сообщает ТАСС.
В полиции отметили, что в расследовании теракта удалось достичь «значительного прогресса», однако уровень террористической угрозы остается критическим.

Правоохранительные органы просят граждан сохранять бдительность. Дополнительные меры безопасности, введенные после взрыва, отменены не будут.

Теракт в метро Лондона произошел в пятницу утром. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство в вагоне поезда и скрылся. Полноценного взрыва не произошло, поэтому жертв удалось избежать. Тем не менее, в результате детонации и последующего возгорания пострадали 29 человек.
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