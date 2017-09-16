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Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки

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Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки

Активистов забрали в полицию

Сотрудники полиции Екатеринбурга прекратили митинг активистов, приковавших себя наручниками ко входу на незаконную свалку в 12 километрах от города, - сообщает Лента.ру. Люди протестовали против незаконного складирования твердых бытовых отходов в Свердловской области

Администрация Екатеринбурга проверит свалку, возле которой протестовали уральцы, - заявил председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. Говоря о данной свалке, он отметил, что на этой неделе были составлены рапорты о нарушениях, на следующей неделе на место приедет инспекция. "Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется", — сказал Свалов, отметив, что ситуация со свалками в Екатеринбурге есть, но она некритичная.

Общественников забрали в отделение для составления административного протокола. Всего в акции участвовали пять человек, трое использовали наручники. По их словам, мусорный полигон продолжал работать, хотя по решению суда его должны были закрыть.
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