В России

сегодня, 12:42

Ветер повалил в Москве более 150 деревьев‍

87
Ветер повалил в Москве более 150 деревьев‍

Из-за непогоды в Москве пострадали 15 человек

Из-за сильного ветра в Москве повалило более 150 деревьев, большая часть из них уже убрана, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ. «Из поваленных сильным ветром более 150 деревьев к 19.30 осталось убрать всего 20», — сказали в пресс-службе.

Из-за непогоды в столицы пострадали 15 человек. Также отмечается, что ветром были повреждены мелкие участки крыш шести зданий.

Сегодня жителей и гостей столицы и всего ЦФО ждут гроза, сильный дождь и шквалистый ветер скоростью до 25 м/с.
87

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки
Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки

сегодня, 13:06

В России
В московском пруду тонет сбежавший от полиции лось
#лось
2
В московском пруду тонет сбежавший от полиции лось

вчера, 15:44

В России
Ключевая ставка снова понижена
#ключевая ставка #ЦБ РФ
Ключевая ставка снова понижена

вчера, 15:31

В России
Группу «друзей деоккупации Крыма» намерен создать Порошенко
#Крым #Петр Порошенко
Группу «друзей деоккупации Крыма» намерен создать Порошенко

вчера, 15:24

В России
Школьников обяжут узнавать баллы ЕГЭ на госуслугах
#ЕГЭ
2
Школьников обяжут узнавать баллы ЕГЭ на госуслугах

вчера, 15:19

В России
Уничтожение «санкционки» оплатят владельцы некачественных продуктов
#санкции
Уничтожение «санкционки» оплатят владельцы некачественных продуктов

вчера, 15:16

В России