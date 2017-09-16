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сегодня, 12:42
Ветер повалил в Москве более 150 деревьев
Из-за непогоды в Москве пострадали 15 человек
Из-за сильного ветра в Москве повалило более 150 деревьев, большая часть из них уже убрана, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ. «Из поваленных сильным ветром более 150 деревьев к 19.30 осталось убрать всего 20», — сказали в пресс-службе.
Из-за непогоды в столицы пострадали 15 человек. Также отмечается, что ветром были повреждены мелкие участки крыш шести зданий.
Сегодня жителей и гостей столицы и всего ЦФО ждут гроза, сильный дождь и шквалистый ветер скоростью до 25 м/с.
Из-за непогоды в столицы пострадали 15 человек. Также отмечается, что ветром были повреждены мелкие участки крыш шести зданий.
Сегодня жителей и гостей столицы и всего ЦФО ждут гроза, сильный дождь и шквалистый ветер скоростью до 25 м/с.