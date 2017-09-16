Происшествия
сегодня, 11:11
В Липецке женщина умерла у поликлиники
9 2565
Пенсионерка страдала смертельным заболеванием.
Вчера днем в Липецке на улице 40 лет Октября умерла 61-летняя женщина.
Как рассказывают очевидцы трагедии, женщина, страдающая онкологическим заболеванием пришла на прием в поликлинику. Неожиданно ей стало плохо и липчанка вышла на улицу, где присела на лавочку. Вскоре женщина умерла.
В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказывают очевидцы трагедии, женщина, страдающая онкологическим заболеванием пришла на прием в поликлинику. Неожиданно ей стало плохо и липчанка вышла на улицу, где присела на лавочку. Вскоре женщина умерла.
В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники правоохранительных органов.
9 2565
Сергей 13
в россии не медицина, а борьба га выживание
@
3б
Олег Петрович
Прохожий
Липчанка
ппц
BLOOD_JO