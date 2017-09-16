В Липецке женщина умерла у поликлиники

Пенсионерка страдала смертельным заболеванием.

Вчера днем в Липецке на улице 40 лет Октября умерла 61-летняя женщина.



Как рассказывают очевидцы трагедии, женщина, страдающая онкологическим заболеванием пришла на прием в поликлинику. Неожиданно ей стало плохо и липчанка вышла на улицу, где присела на лавочку. Вскоре женщина умерла.



В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники правоохранительных органов.





