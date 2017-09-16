Происшествия

сегодня, 11:11

В Липецке женщина умерла у поликлиники

9 2565
#несчастный случай
1
В Липецке женщина умерла у поликлиники

Пенсионерка страдала смертельным заболеванием.

Вчера днем в Липецке на улице 40 лет Октября умерла 61-летняя женщина.

Как рассказывают очевидцы трагедии, женщина, страдающая онкологическим заболеванием пришла на прием в поликлинику. Неожиданно ей стало плохо и липчанка вышла на улицу, где присела на лавочку. Вскоре женщина умерла.

В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники правоохранительных органов.


9 2565
#несчастный случай
1

Комментарии (9)

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Сергей 13

14 минут назад
Прохожий, при чём Королев,такая же фигня по всей России,дальше хуже будет.Нужно не болеть,а заболел-только стреляться,это быстрей и гуманней.Нам тут про бога зачёсывают,но,судя по делам РПЦ и власти,его всё таки нет.
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в россии не медицина, а борьба га выживание

14 минут назад
Мы никому не нужны, в больницу хрен попадешь, только если не присмерти((( отвратительные липецкие бездарные врачи где же вас учат клятве Гиппократа?
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@

21 минуту назад
Нет никакой медицины в раше,все едут в Германию и сша
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42 минуты назад
Ваще к "врачам"лучше не ходить
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Олег Петрович

сегодня, 13:06
Она не смогла пополнить баланс транспортной карты и решила умереть
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Прохожий

сегодня, 12:50
Зато Королёв хвалится, что вся область в шоколаде, а люди то у поликлиник умирают. то через дорогу со "скорой". Результаты модернизации медицины по-королёвски.
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Липчанка

сегодня, 12:36
Окнологическое заболевание - это что?
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ппц

сегодня, 12:34
окно... логическим ппц
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BLOOD_JO

сегодня, 12:11
В поликлинику обычную лучше не соваться.
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