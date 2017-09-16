На дамбе разворотило «ВАЗ»

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем.

Автомобиль «ВАЗ» разбился на дамбе Матырского водохранилища под Липецком. Как сообщают очевидцы, в аварии пострадал минимум один человек - рядом с машиной лежит раненый мужчина, находящийся в плохом состоянии.По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, авария произошла в 09:40 на автодороге Новая Жизнь, поворот на дамбу Липецка. Столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2105». Пострадавший в ДТП доставлен в ГУЗ Липецкая городская больница №4 Липецк-Мед.