Происшествия

сегодня, 09:54

На дамбе разворотило «ВАЗ»

11 3613
#авария #ДТП
3
На дамбе разворотило «ВАЗ»

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем.


Автомобиль «ВАЗ» разбился на дамбе Матырского водохранилища под Липецком. Как сообщают очевидцы, в аварии пострадал минимум один человек - рядом с машиной лежит раненый мужчина, находящийся в плохом состоянии.



По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, авария произошла в 09:40 на автодороге Новая Жизнь, поворот на дамбу Липецка. Столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2105». Пострадавший в ДТП доставлен в ГУЗ Липецкая городская больница №4 Липецк-Мед.
11 3613
#авария #ДТП
3

Комментарии (11)

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Азер

22 минуты назад
Блин пробка Хренова, а я спешил после того как армянина у трибуны завалил
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Задолбали эти кретины

сегодня, 13:20
И вот почему пробка была, очевидцы встали и тупо фотографировали для дебильных сайтов!! Задолбали! Хочешь смотреть на весь этот ужас, встань в стороне и стой, не создавай пробку!!!!!
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гость

сегодня, 13:18
Нет такой автодороги Новая жизнь!! И авария посредине дамбы была, а не на повороте..... Просто дамба извилистая, везде прерывистая почему то, хотя ничего не видно что за этими изгибами когда идут на обгон!! Езжу там каждый день, не тороплюсь обгонять, а некоторые же блин "умники"..(((
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BLOOD_JO

сегодня, 13:04
от игп, И тебе удачи.
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Психиатр

сегодня, 12:48
Водитель. , просто у некоторых поставлен диагноз - инотаз головного мозга.
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от игп

сегодня, 12:46
BLOOD_JO, завтра будет твоя очередь - "самонаведение твоей инопомойки в столб, дерево, забор, стеллу или кювет". Но там от тебя только дырка от жопы останется, которую черти в аду с радостью трахать будут!
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Водитель.

сегодня, 12:44
Причем тут Лада калина ! Если за рулем сплош дауны!
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Рок судьбы

сегодня, 11:37
Не повезло мужику в аварию попал, да ещё в 4 горбольницу Липецк- Мед положили, врачи никакие, сразу в карман смотрят, кормежка помои, короче если выживет то повезёт!
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BLOOD_JO

сегодня, 11:28
Опять лада калина.
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@

сегодня, 10:17
Он чо уснул за рулем?
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