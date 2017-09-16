Пьяный водитель оказался рецидивистом

В отношении жителя Грязей возбуждено уголовное дело.

14 сентября в Грязях автоинспекторы остановили «ВАЗ-21011» под управлением пьяного 53-летнего местного жителя. При этом выяснилось, что мужчина был судим по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование проводит ОД ОМВД России по Грязинскому району.

Подозреваемому грозит наказание в виде крупного штрафа, принудительные работа или лишение свободы сроком до двух лет.

