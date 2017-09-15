Общество

сегодня, 18:14

Бойцы липецкого ОМОНа приняли участие в контртеррористических учениях в Дагестане

5 330
#учения
Бойцы липецкого ОМОНа приняли участие в контртеррористических учениях в Дагестане

Учения состоялись в Цумадинском районе

На базе центральной районной больницы в селе Агвали Цумадинского района Дагестана прошли совместные учебно-тренировочные мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей. В учениях приняли участие более 200 сотрудников центральной районной больницы, отделов внутренних дел и федеральной службы безопасности, пожарной части и бойцов Липецкого ОМОНа, одно из подразделений которого расквартировано  в районе.

Все структурные подразделения, задействованные в учебно-тренировочных мероприятиях, показали мобильность в действиях, оперативность и слаженность в оказании помощи пострадавшим от террористических актов, сообщили в администрации Цумадинского района.

- Проведенные сегодня совместные учения еще раз продемонстрировали, что наша совместная работа по обеспечению антитеррористической безопасности граждан района организована на высоком уровне, сообщил заместитель главы района Магомедрасул Гагиев. - Цели и задачи, поставленные перед участниками совместных учений успешно выполнены. По итогам учений отмечены действия сотрудников центральной районной больницы по обеспечению безопасности людей в местах массового пребывания.


5 330
#учения

Комментарии (6)

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КПВТ

52 секунды назад
Кто пишет про ЛИП.ОМОН В НОВОЛАКСКОИ всякие гадости будет иметь дело со мной.
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чудаки

14 минут назад
СМЕШНО--ТЫ ОЛЕНЬ ТУПОЙ,В ДАГЕСТАНЕ ПОМНЯТ ПРО НОВОЛАКСКОЕ И ГОВОРЯТ,ЧТО ЛИПЕЦКИЙ ОМОН-НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!!!
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СМЕШНО

сегодня, 19:09
СЕРУНЫ ПОЕХАЛИ К ЖОПОШНИКАМ УЧИТСЯ!!КАКИЕ КРУТЫЕ ОМОНОВЦЫ МЫ ПОМНИМ "НОВОЛАХ" КАК ОБОСРАЛИСЬ КОГДА ПО НИМ СТРЕЛЯТЬ СТАЛИ ..
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внл

сегодня, 19:05
Мролодцы , мля ..... Людей готовы бить и разгонять лишь бы команду фас партайгеноссе прогавкнули......
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КОРЕННОЙ!!!!!

сегодня, 18:48
И ЧТО ПОБИЛИ""""ДАГОВ""""......ИЛИ ОНИ вам ОТВЕСИЛИ ЛЮЛЯ!!!!!!!???
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111

сегодня, 18:28
Тренировался Омон, а на фото спец рота ППС))
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