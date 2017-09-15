Бойцы липецкого ОМОНа приняли участие в контртеррористических учениях в Дагестане

Учения состоялись в Цумадинском районе

На базе центральной районной больницы в селе Агвали Цумадинского района Дагестана прошли совместные учебно-тренировочные мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей. В учениях приняли участие более 200 сотрудников центральной районной больницы, отделов внутренних дел и федеральной службы безопасности, пожарной части и бойцов Липецкого ОМОНа, одно из подразделений которого расквартировано в районе.

Все структурные подразделения, задействованные в учебно-тренировочных мероприятиях, показали мобильность в действиях, оперативность и слаженность в оказании помощи пострадавшим от террористических актов, сообщили в администрации Цумадинского района.

- Проведенные сегодня совместные учения еще раз продемонстрировали, что наша совместная работа по обеспечению антитеррористической безопасности граждан района организована на высоком уровне, сообщил заместитель главы района Магомедрасул Гагиев. - Цели и задачи, поставленные перед участниками совместных учений успешно выполнены. По итогам учений отмечены действия сотрудников центральной районной больницы по обеспечению безопасности людей в местах массового пребывания.



