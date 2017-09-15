Будущее Липецка - в руках молодых!

Полине Поповой из Липецка 23 года, на ее лице веснушки, а в глазах - блеск широких перспектив. Несмотря на юный возраст, Полина уже четыре года работает контролером литейного производства в «горячем цехе» НЛМК. В 2017 году девушка решила попробовать свои силы в конкурсе предприятия «Молодой лидер». Одним из заданий конкурса стало создание экологических проектов. Придуманная Полиной программа начинается с масштаба одного двора, но имеет целью всю планету.





- Мой проект называется «Эко-двор, эко-город, эко-мир!», то есть он идет от меньшего к большему и направлен на озеленение и благоустройство территорий с точки зрения экологичного отношения к ресурсам. Площадкой для реализации идеи я выбрала двор трех домов по улице Мистюкова, именно здесь получали квартиры мои коллеги по НЛМК. Своими силами, с помощью мужа и старших по дому, а также при содействии моего куратора и депутата городского Совета Липецка Галины Провоторовой и благотворительного фонда «Милосердие», за короткий период удалось старые фонари уличного освещения на энергоэффективные светодиодные лампы, благоустроить зону отдыха для взрослых и детей. Последний штрих в проекте - высадка деревьев, - рассказала Полина Попова. – Во дворе теперь растет ёлочка, которая с течением времени станет центром зимних праздников, и подрастают саженцы туи. Каждое дерево участники акции - жители двора - при высадке должны кому-то посвятить: своим детям, семье, коллегам, землякам. Вариантов надписей на табличках «Стального дерева» неисчислимое множество. Таким образом, каждый из участников проекта заложит фундамент зеленого будущего своего двора, Липецка, в целом, оставит свое имя в поколениях и времени. В этом самый высокий смысл проекта.





Первая туя во дворе была высажена в честь молодой семьи Павловых, получивших квартиру в рамках программы НЛМК «Жилье молодым металлургам». Подался истощенный жарким сентябрем чернозем не сразу, по локоть в работу, читай - в землю, окунулись все члены семьи.







Рядом сажали деревья другие участники проекта, лопаты передавались из рук в руки, кто-то бегал за водой для «усадки» саженцев, кто-то как можно ровнее держит саженец в ямке, здесь и там складывают мешковину от корневищ. На помощь взрослым приходят дети со своими игрушечными пластиковыми лопатками. Во дворе смешались звания и чины, ведь все заняты общим делом - будущим Липецка. За значимость проекта лопатой проголосовал вице-мэр Липецка Евгений Павлов. Он не чинясь принялся помогать высаживать деревья.











- Я очень рад, что в 2017 году, Году экологии в России, проект «Молодой лидер НЛМК» направлен на Липецк, на его городскую среду. Молодцы ребята, они нам абсолютно искренне помогают реализовать поставленные президентом России цели. Многие из их проектов мы обязательно возьмем и уже взяли на вооружение для экологического благополучия Липецка, его «зеленого» развития. Это, например, проект энергосбережения и сокращения коммунальных расходов с использованием в городской среде солнечных панелей. Нам это стало интересно, я специально дополнительно рассмотрел проект и всех курирующих сферу работников ЖКХ известил о возможном плане развития энергоэффективности Липецка, - говорит заместитель главы администрации города Евгений Павлов. – Главе города понравилась затея с экологическими граффити на объектах коммунального назначения. Теперь мы намерены отдать тепловые и силовые пункты под арт-пространство. Кроме того, идет расчистка канала в Нижнем парке. Мне очень понравился проект, связанный с выпуском в Матырское водохранилище мальков, которые помогут очистить водоем. Конечно, шикарный проект - экологическая тропа в районе 19 микрорайона. Юноша придумал уникальный проект, направленный на познавательную активность детей. А в целом, все проекты хорошие. Спасибо, ребята!

В рамках конкурса «Молодой лидер НЛМК» будет реализовано 11 проектов для Липецка, все они связаны с благоустройством города.









Почему я должен стать победителем конкурса «Молодой лидер НЛМК»

Полина Попова: Во-первых, потому что я женщина. У нас еще не было победительниц среди коллег по цеху. Во-вторых, я достойна этого звания потому, что я очень старалась, вкладывала силы, всю себя. Даже если я не окажусь победителем, то обязательно попробую свои силы еще раз. Ведь теперь у меня есть неоценимый опыт и огромное желание делать мир вокруг себя лучше.

В чем важность моего проекта?

Полина Попова: Проект «Эко-двор, эко-город, эко-планета» важен лично для меня, как жителя обделенных зеленью новых микрорайонов.

Мой жизненный девиз...

Полина Попова: Быть ответственным за общество и быть ответственным перед обществом. Общество может спросить с тебя, а ты должен нести ответственность и готов держать ответ перед людьми за каждый свой шаг.





- В Год экологии в России конкурс «Молодой лидер НЛМК» было решено провести, выйдя за границы предприятия, и охватить проектами инициативных и креативных специалистов сам Липецк. Это новшество 2017 года, - рассказывает главный специалист по системам менеджмента Энергетического производства НЛМК Анастасия Трунина. - Проект Полины Поповой был подготовлен и реализован при поддержке НЛМК, фонда «Милосердия» и администрации Липецка. Он направлен на благоустройство двора трех домов. Хорошо, что нашим сотрудникам представилась возможность сделать добрые и полезные дела для Липецка, на его благо. Побольше бы таких молодых инициативных людей, таких "зеленых" проектов. И наш город станет чище и краше, лучше.