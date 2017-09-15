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Липецкая вечЁрка: «кладбище» посылок, пылающие автомобили и коварная тихая охота

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: «кладбище» посылок, пылающие автомобили и коварная тихая охота
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 15 сентября.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про пропавших без вести влюбленных. «После того, как вчера информация о пропаже Юлии появилась в многих СМИ, нам так никто и не позвонил. Никто ребят не видел. Единственное, вчера с нами связались родственники, которые сообщили, что Юлия заходила на свою страничку "ВКонтакте".

Не меньше липчан в пятницу волновали подробности насчет очередного «кладбища» посылок в лесу. Ролик с массой вкрытых упаковок почтовых отправлений из Китая сняли в лесу у села Ссёлки. Пакетами усеяна целая поляна. Адреса доставки украденных посылок - Липецк и Воронеж.

Самое бурное обсуждение сегодня — сгоревшие в районе МЖК автомобили. Один из соседей предположил, что в район МЖК вернулся рэкет: несколько лет назад жильцы нескольких домов платили неизвестным людям, организовавшим «платную стоянку» во дворах. С машинами тех, кто не хотел платить , могли случиться разные неприятности.

Тем временем немало справедливых откликов получила новость насчет отравления грибами. Семья из двух человек  сварила пантерный мухомор, приняв его за съедобный гриб. В результате сын и мать - жители Грязинского района - попали в больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.  

А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось еженедельному мини-празднику — пятнице. Красивая картинка, шикарный звук — настраиваемся на выходные!

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#обзор #события #вечЁрка

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