Происшествия

сегодня, 17:46

Липчанин провернул аферу на 3 млн рублей

5 1461
#мошенничество
Липчанин провернул аферу на 3 млн рублей

Вместе с ним в Москве совершили мошенническую сделку жители ряда других регионов. Но поймали всех, кроме липчанина.

Полицейскими Северного округа столицы задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении мошенничества.

В полицию обратились представители одной из телекоммуникационных компаний с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции установили, что 23-летний уроженец Волгоградской области и 39-летний уроженец Липецкой области создали организованную группу, в состав которой привлекли 26-летнего уроженца города Чебоксары и 23-летнюю москвичку. Они зарегистрировали несколько организаций-однодневок и заключили с компанией фиктивные договоры о бесперебойном обеспечении связи на платной основе. Однако свои обязательства по данным контрактам исполнять не собирались. В результате за 11 месяцев на счета фирм-однодневок поступило более 3 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых.

Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 26-летнему мужчине – в виде домашнего ареста. Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску и задержанию 39-летнего липчанина.

5 1461
#мошенничество

Комментарии (5)

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Кардош галик лох

13 минут назад
Марат или на йух
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дАцент

49 минут назад
В студию инфы, наверно не будет (материалы дела до передачи в суд в закрытом доступе), но то, что люди 11! месяцев работали (качество работы отдельный вопрос) и им платили деньги. А потом вдруг перестали. Это вызывает кучу вопросов о чистоплотности всех участников сделки. То что работали через "левую" контору не показатель. Так полстраны работает. То что возбудили дело о мошенничестве - это странно очень. Скорее речь идет о том что номинал (директор по бумагам) пришел в органы когда узнал, что на нем контора или что-то подобное. А заказчик решил под шумок присоседиться и ничего не платить. Еще вариант, Заказчик - госконтора и их проверяли... То что ребята решили скрываться - глупость. Найти норм адвоката и возможно уголовное дело развалится (зависит от степени глупости участников группы), а с административной частью будут отвечать как все граждане.
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Playkidalovoboy

52 минуты назад
Своих не сдаем
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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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123 таксист

сегодня, 18:03
молодцы в этой стране так и надо разводить толстосумов
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