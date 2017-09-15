Липчанин провернул аферу на 3 млн рублей

Вместе с ним в Москве совершили мошенническую сделку жители ряда других регионов. Но поймали всех, кроме липчанина.

Полицейскими Северного округа столицы задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении мошенничества.

В полицию обратились представители одной из телекоммуникационных компаний с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции установили, что 23-летний уроженец Волгоградской области и 39-летний уроженец Липецкой области создали организованную группу, в состав которой привлекли 26-летнего уроженца города Чебоксары и 23-летнюю москвичку. Они зарегистрировали несколько организаций-однодневок и заключили с компанией фиктивные договоры о бесперебойном обеспечении связи на платной основе. Однако свои обязательства по данным контрактам исполнять не собирались. В результате за 11 месяцев на счета фирм-однодневок поступило более 3 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых.

Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 26-летнему мужчине – в виде домашнего ареста. Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску и задержанию 39-летнего липчанина.