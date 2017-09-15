Общество

сегодня, 16:54

«Почта России» установила место кладбища посылок в Липецке

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#Почта России #посылки
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«Почта России» установила место кладбища посылок в Липецке

Автор видео давала все имеющиеся данные.

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Липецкому отделению "Почты России" удалось установить место "кладбища" посылок под Липецком. Напомним, что накануне в соцсети "Вконтакте" разместили шокирующую видеозапись: полянка под Липецком оказалась усеяна вскрытыми почтовыми отправлениями из Китая.

- УФПС Липецкой области сообщает, что в настоящий момент у службы безопасности предприятия уже есть в распоряжении координаты места съемки. От имени Липецкого филиала выражаем автору ролика благодарность за сотрудничество, - сообщает официальный представитель ФГУП "Почта России" в Липецкой области Андрей Титлинов. - Представители службы безопасности незамедлительно выехали на указанное место для изучения всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В случае, если будет установлена причастность сотрудников предприятия к совершению хищения, они будут уволены, а органами следствия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, указывают в "Почте России".
4 1127
#Почта России #посылки
3

Комментарии (4)

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ашот

сегодня, 19:07
я ваш али икспрес шатал
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ха ха

сегодня, 18:57
со времени первой публикации прошел месяц , а служба безопасности хватилась только сейчас.
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Кент

сегодня, 18:52
Марат, а членоотсос ты у него не приобрел?
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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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