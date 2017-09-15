Общество
сегодня, 16:54
«Почта России» установила место кладбища посылок в Липецке
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Автор видео давала все имеющиеся данные.
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Липецкому отделению "Почты России" удалось установить место "кладбища" посылок под Липецком. Напомним, что накануне в соцсети "Вконтакте" разместили шокирующую видеозапись: полянка под Липецком оказалась усеяна вскрытыми почтовыми отправлениями из Китая.
- УФПС Липецкой области сообщает, что в настоящий момент у службы безопасности предприятия уже есть в распоряжении координаты места съемки. От имени Липецкого филиала выражаем автору ролика благодарность за сотрудничество, - сообщает официальный представитель ФГУП "Почта России" в Липецкой области Андрей Титлинов. - Представители службы безопасности незамедлительно выехали на указанное место для изучения всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены сотрудники правоохранительных органов.
В случае, если будет установлена причастность сотрудников предприятия к совершению хищения, они будут уволены, а органами следствия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, указывают в "Почте России".
- УФПС Липецкой области сообщает, что в настоящий момент у службы безопасности предприятия уже есть в распоряжении координаты места съемки. От имени Липецкого филиала выражаем автору ролика благодарность за сотрудничество, - сообщает официальный представитель ФГУП "Почта России" в Липецкой области Андрей Титлинов. - Представители службы безопасности незамедлительно выехали на указанное место для изучения всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены сотрудники правоохранительных органов.
В случае, если будет установлена причастность сотрудников предприятия к совершению хищения, они будут уволены, а органами следствия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, указывают в "Почте России".
4 1127
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