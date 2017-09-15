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За 175 000 рублей инженер собирался закрыть глаза на бездействие подрядчика

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#взятка
За 175 000 рублей инженер собирался закрыть глаза на бездействие подрядчика

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Брянска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

По данным следствия, 14 сентябряа инженер столичной коммерческой фирмы, контролирующей реконструкцию магистрального нефтепровода на территории Становлянского района, получил от начальника участка подрядной организации вознаграждение в размере 175 тысяч рублей. В такую сумму он оценил свое лояльное отношение к деятельности подрядчиков, заключающееся в бездействие в случае осуществления ими работ, не соответствующих предъявляемым требованиям. Однако воспользоваться деньгами подозреваемый не успел, так как после их получения был задержан.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления подозреваемый признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в от 1 до 3 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок от 5 до 9 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#взятка

Комментарии (2)

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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Неавтофанат

сегодня, 17:31
Почитайте Гиляровского, каким правами обладал царский чиновник и как его слово было непререкаемым на примере открытия знаменитого магазина Елисеева на Тверской улице! Современные москвичи стонут от поборов государственных служащих и вреда, приносимого их лояльностью за деньги! Лично я думаю, может стоит привлекать специалистов из-за ребежа, платить хорошие деньги, чем экономить неучтенные потери от неуемного аппетита соотечественников! Наших никакая зарплата не удовлетворяет.
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