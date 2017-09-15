В Грязях реконструируют события Великой Отечественной войны

На патриотическом празднике также состоятся показательные выступления клуба боевых единоборств и лазертаг-клуба.

Завтра в 11:00 в Грязинском районе на территории аэроклуба ДОСААФ Грязи-2 пройдёт патриотический праздник. Как сообщают организаторы, в программе военно-спортивное многоборье "Застава" среди образовательных учреждений области, казачьих, кадетских классов и военно-патриотических клубов (команд). В многоборье примут участие 15 команд из Грязинского, Липецкого, Елецкого и Лебедянского районов.

Многоборье включает несколько дисциплин: прохождение полосы препятствий, сборка и разборка автомата АК-74 , метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, метание ножей , дисциплина по перечню воинских званий.



Также состоятся показательные выступления клуба боевых единоборств, лазертаг-клуба,театрализованная реконструкция ВОВ членами военно-патриотического клуба "Русич", концертная программа культурно -досугового центра города Грязи и станицы "Свято-Александровской". Кроме того, намечено чаепитие. Вход на мероприятие свободный.