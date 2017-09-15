Общество

сегодня, 16:21

В Грязях реконструируют события Великой Отечественной войны

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#реконструкторы #казаки
В Грязях реконструируют события Великой Отечественной войны

На патриотическом празднике также состоятся показательные выступления клуба боевых единоборств и лазертаг-клуба.

Завтра в 11:00 в Грязинском районе на территории аэроклуба ДОСААФ Грязи-2 пройдёт патриотический праздник. Как сообщают организаторы, в программе военно-спортивное многоборье "Застава" среди образовательных учреждений области, казачьих, кадетских классов и военно-патриотических клубов (команд). В многоборье примут участие 15 команд из Грязинского, Липецкого, Елецкого и Лебедянского районов. 

Многоборье включает несколько дисциплин: прохождение полосы препятствий, сборка и разборка автомата АК-74 , метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, метание ножей , дисциплина по перечню воинских званий. 

Также состоятся показательные выступления клуба боевых единоборств, лазертаг-клуба,театрализованная реконструкция ВОВ членами военно-патриотического клуба  "Русич", концертная программа культурно -досугового центра города Грязи и станицы "Свято-Александровской". Кроме того, намечено чаепитие. Вход на мероприятие свободный. 

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#реконструкторы #казаки

Комментарии (3)

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ттт

26 минут назад
в целом все понятно кроме "лазертаг-клуба", кто или что это?????
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Марат

сегодня, 18:22
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Неавтофанат

сегодня, 17:21
Грязи - узловая станция. Во время войны её бомбили регулярно. Наверно, остались свидетели тех дней, дети войны, память которых помнит о местах установки зениток, прожекторных установок. Они могли бы рассказать грязинским ребятишкам о боевом прошлом города ближнего тыла!
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