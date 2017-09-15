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Исследование про котов как жидкость получило премию
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Шнобелевскую премию.
Лауреат Шнобелевской премии французский ученый Марк-Антуан Фардин доказал, что коты на самом деле — это жидкость. Работа ученого называлась «О реологии кошек», а подтверждением его теории явились тысячи фотографий котов из интернета, а также определения из школьного учебника по физике.
- Когда я обратил внимание как кошки заполняют емкости, в которых они сидят, у меня возник вопрос, а что вообще такое жидкость, - говорит ученый. - Моя теоретическая работа показывает, что кошки "технически" могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости.
Это может стать новым направлением исследований в области реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества). Так что веселой премией награждена на первый взгляд смешная, а на самом деле важная научная работа.
Шнобелевская премия учреждена в 1991 году американским журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрамса. С 1999 года ежегодно вручается десять Шнобелевских премий (в период 1991-1998 годов их число колебалось от четырех до 11): к классическим нобелевским номинациям (физика, химия, медицина/физиология, литература, экономика и борьба за мир) прибавляются категории, тематика которых каждый год утверждается Шнобелевским комитетом отдельно, напоминает РИА Новости.
- Когда я обратил внимание как кошки заполняют емкости, в которых они сидят, у меня возник вопрос, а что вообще такое жидкость, - говорит ученый. - Моя теоретическая работа показывает, что кошки "технически" могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости.
Это может стать новым направлением исследований в области реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества). Так что веселой премией награждена на первый взгляд смешная, а на самом деле важная научная работа.
Шнобелевская премия учреждена в 1991 году американским журналом "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрамса. С 1999 года ежегодно вручается десять Шнобелевских премий (в период 1991-1998 годов их число колебалось от четырех до 11): к классическим нобелевским номинациям (физика, химия, медицина/физиология, литература, экономика и борьба за мир) прибавляются категории, тематика которых каждый год утверждается Шнобелевским комитетом отдельно, напоминает РИА Новости.
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