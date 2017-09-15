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НЛМК в 16 раз повысит качество очистки воздуха на участке огнеупорного цеха

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#экология
НЛМК в 16 раз повысит качество очистки воздуха на участке огнеупорного цеха

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие международной Группы НЛМК, начал очередной проект по снижению запыленности на участке транспортировки готовой извести в огнеупорном цехе. Имеющуюся аспирационную установку заменят на новую, высокоэффективную, что повысит качество очистки воздуха от пыли в 16 раз.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, новый природоохранный комплекс производительностью 200 тыс. мвоздуха в час будет состоять из девяти модулей, включающих 720 полностью автоматических рукавных фильтров. Они обеспечивают остаточное содержание пыли в отходящих газах не более 5 мг/нм3, что соответствует лучшим показателям в мировой металлургии. Оборудование позволит улавливать всю пыль и возвращать ее обратно в производственный процесс в качестве сырья.

Объем инвестиций в проект составит 164 млн рублей. Пуск объекта в эксплуатацию планируется в конце 2018 года.

В рамках Года экологии до конца 2017 года НЛМК вложит в «зеленые технологии» и природоохранные мероприятия более 5 млрд рублей. Это позволит существенно снизить выбросы пыли и специфических веществ. За пятнадцать лет НЛМК инвестировал в природоохранные технологии около 31 млрд руб. При росте производства стали на Липецкой площадке на 64% удалось снизить удельные выбросы на 51%, полностью прекратить сброс промышленных стоков, уменьшить водопотребление на 78%, увеличить уровень переработки отходов с 81% до 97%.

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#экология

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