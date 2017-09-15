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В московском пруду тонет сбежавший от полиции лось
Ситуация происходит в районе метро "Выхино".
Сбежавший от полиции лось тонет в пруду на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Необычная спасательная операция проходит в Большом Графском пруду в Косино-Ухтомском лесопарке. Сотрудники МЧС надувают лодку, чтобы доплыть до тонущего животного и вытащить его на берег.
Ранее сотрудникам полиции пришлось побегать за лосем возле торгового центра «Фермерский рынок». Животное также бегало по улицам на запрещающие сигналы светофора. Затем лось устал и остановился около проезжей части. Полицейские не смогли его поймать и загнали в парк, сообщает телеканал 360.
Необычная спасательная операция проходит в Большом Графском пруду в Косино-Ухтомском лесопарке. Сотрудники МЧС надувают лодку, чтобы доплыть до тонущего животного и вытащить его на берег.
Ранее сотрудникам полиции пришлось побегать за лосем возле торгового центра «Фермерский рынок». Животное также бегало по улицам на запрещающие сигналы светофора. Затем лось устал и остановился около проезжей части. Полицейские не смогли его поймать и загнали в парк, сообщает телеканал 360.
Боцман