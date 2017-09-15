В мире

сегодня, 15:39

Взрыв в метро Лондона назвали терактом

167
#теракт #метро

Оценку ЧП дала полиция столицы Великобритании.

Полиция Лондона рассматривает взрыв в метро как теракт. Как сообщает ТАСС, взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Станция в данный момент закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе из тех поездов, которые были остановлены на наземном участке, в результате чего людям пришлось идти вдоль путей.Местные жители сообщают о панике на станции, движение на линии метро между станциями «Уимблдон» и «Эрлс Корт» временно приостановлено.

Количество пострадавших в результате взрыва в вагоне лондонского метро возросло до 22 человек, передает телеканал Sky news со ссылкой на национальную службу здравоохранения Англии. В районе станции метро Parsons Green в Лондоне найдено второе взрывное устройство, которое не сработало, заявили в городской полиции сегодня, 15 сентября, сообщает Daily Mail.
167
#теракт #метро

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Исследование про котов как жидкость получило премию
#Шнобелевская премия
Исследование про котов как жидкость получило премию

сегодня, 15:50

В мире
В Польше мужчина угнал товарный поезд
В Польше мужчина угнал товарный поезд

вчера, 15:16

В мире
Создатели «Игры престолов» снимут несколько вариантов финала сериала
Создатели «Игры престолов» снимут несколько вариантов финала сериала

вчера, 15:04

В мире
Самая старая панда мира умерла в Китае
#панда
Самая старая панда мира умерла в Китае

вчера, 14:57

В мире
Число жертв урагана «Ирма» увеличилось до 55 человек
Число жертв урагана «Ирма» увеличилось до 55 человек

13.09.2017 15:20

В мире
Ученые сделали вывод о сайтах знакомств
#сайт знакомств
Ученые сделали вывод о сайтах знакомств

12.09.2017 18:22

В мире