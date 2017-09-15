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сегодня, 15:39
Взрыв в метро Лондона назвали терактом
Оценку ЧП дала полиция столицы Великобритании.
Полиция Лондона рассматривает взрыв в метро как теракт. Как сообщает ТАСС, взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Станция в данный момент закрыта, все пассажиры эвакуированы, в том числе из тех поездов, которые были остановлены на наземном участке, в результате чего людям пришлось идти вдоль путей.Местные жители сообщают о панике на станции, движение на линии метро между станциями «Уимблдон» и «Эрлс Корт» временно приостановлено.
Количество пострадавших в результате взрыва в вагоне лондонского метро возросло до 22 человек, передает телеканал Sky news со ссылкой на национальную службу здравоохранения Англии. В районе станции метро Parsons Green в Лондоне найдено второе взрывное устройство, которое не сработало, заявили в городской полиции сегодня, 15 сентября, сообщает Daily Mail.
Количество пострадавших в результате взрыва в вагоне лондонского метро возросло до 22 человек, передает телеканал Sky news со ссылкой на национальную службу здравоохранения Англии. В районе станции метро Parsons Green в Лондоне найдено второе взрывное устройство, которое не сработало, заявили в городской полиции сегодня, 15 сентября, сообщает Daily Mail.