В России

сегодня, 15:31

Ключевая ставка снова понижена

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#ключевая ставка #ЦБ РФ
Ключевая ставка снова понижена

Теперь до 8,5%.

Как сообщает ТАСС, курс российской валюты к доллару и евро на Московской бирже почти не изменился после решения Банка России снизить ключевую ставку до 8,5% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Совет директоров ЦБ на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Свое решение регулятор основывал на том, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, следует из пресс-релиза ЦБ. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, предупреждает регулятор.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.
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#ключевая ставка #ЦБ РФ

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