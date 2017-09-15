В России
сегодня, 15:31
Ключевая ставка снова понижена
Теперь до 8,5%.
Как сообщает ТАСС, курс российской валюты к доллару и евро на Московской бирже почти не изменился после решения Банка России снизить ключевую ставку до 8,5% годовых, свидетельствуют данные торгов.
Совет директоров ЦБ на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Свое решение регулятор основывал на том, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, следует из пресс-релиза ЦБ. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, предупреждает регулятор.
Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.
Совет директоров ЦБ на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Свое решение регулятор основывал на том, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, следует из пресс-релиза ЦБ. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, предупреждает регулятор.
Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.