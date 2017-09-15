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Группу «друзей деоккупации Крыма» намерен создать Порошенко

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#Крым #Петр Порошенко
Группу «друзей деоккупации Крыма» намерен создать Порошенко

Идею в России назвали провальной.

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве украинский президент Петр Порошенко предложил создать "международный круг друзей деоккупации Крыма". Порошенко хочет обсудить эту инициативу во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет "Газета.ру".Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.

12 сентября во время посещения тренировки украинских военных Порошенко сообщил: "В конце текущей недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседаниеГенассамблеи ООН. Я планирую принять участие и в Совете безопасности ООН, где поставим вопрос о голубых касках, миротворцах, которые... должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить Донбасс".

Власти полуострова прокомментировали предложение Порошенко. Вице-премьер правительства Дмитрий Полонский заявил, что такая идея изначально провальная.
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#Крым #Петр Порошенко

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