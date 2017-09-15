Алкоголем продолжают незаконно торговать в Интернете

Пока ссылка на сайт, информацию на котором липецкий суд признал запрещенным, ещё работает.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, Управление Роспотребнадзора добилось прекращения незаконной продажи алкоголя через Интернет. Но пока только де-юре.

Правобережным районным судом Липецка принято решение об удовлетворении искового заявления Управления Роспотребнадзора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей о признании запрещенной для распространения в России информации о дистанционной продаже алкогольной продукции, размещенной на одном из Интернет-сайтов.

Поводом для обращения в суд с заявлением в защиту неопределенного круга потребителей послужила находящаяся в распоряжении Управления информация о том, что в настоящее время обострилась ситуация, связанная с групповыми отравлениями фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе, копирующей известные бренды.

При осуществлении мониторинга сети «Интернет» Управление установило, что через сайт, в отношении которого вынесено решение, осуществляется розничная дистанционная торговля алкогольной продукцией.

Информация о розничной продаже алкогольной продукции, распространенная на указанном сайте, судом признана запрещенной к распространению на территории России, а сам сайт – подлежащим закрытию.



На основании вступившего в законную силу решения суда, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, проводится процедура закрытия Интернет-сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Незаконная продажа алкоголя через Интернет на этом сайте прекращена только де-юре. Де-факто пока ссылка ещё работает. Алкоголь там предлагают в составе подарочных корзин.