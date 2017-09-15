Общество

сегодня, 15:19

Алкоголем продолжают незаконно торговать в Интернете

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#алкоголь #спиртное
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Алкоголем продолжают незаконно торговать в Интернете

Пока ссылка на сайт, информацию на котором липецкий суд признал запрещенным, ещё работает.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, Управление Роспотребнадзора добилось прекращения незаконной продажи алкоголя через Интернет. Но пока только де-юре. 

Правобережным районным судом Липецка принято решение об удовлетворении искового заявления Управления Роспотребнадзора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей о признании запрещенной для распространения в России информации о дистанционной продаже алкогольной продукции, размещенной на одном из Интернет-сайтов.

Поводом для обращения в суд с заявлением в защиту неопределенного круга потребителей послужила находящаяся в распоряжении Управления информация о том, что в настоящее время обострилась ситуация, связанная с групповыми отравлениями фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе, копирующей известные бренды.

При осуществлении мониторинга сети «Интернет» Управление установило, что через сайт, в отношении которого вынесено решение, осуществляется розничная дистанционная торговля алкогольной продукцией.

Информация о розничной продаже алкогольной продукции, распространенная на указанном сайте, судом признана запрещенной к распространению на территории России, а сам сайт – подлежащим закрытию.

На основании вступившего в законную силу решения суда, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, проводится процедура закрытия Интернет-сайта, содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Незаконная продажа алкоголя через Интернет на этом сайте прекращена только де-юре. Де-факто пока ссылка ещё работает. Алкоголь там предлагают в составе подарочных корзин.

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#алкоголь #спиртное
3

Комментарии (2)

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Марат

сегодня, 18:22
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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ВИНОКУР

сегодня, 16:24
А самограем не интересуетесь.
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