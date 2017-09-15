Школьников обяжут узнавать баллы ЕГЭ на госуслугах

Выпускников школ обяжут регистрироваться на портале госуслуг, чтобы через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) узнать результаты ЕГЭ онлайн.

«Речь о том, чтобы для получения данных из государственных информационных систем граждане проходили идентификацию только через ЕСИА. Например, при запросе результатов ЕГЭ», — рассказали «Известиям»в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций.

Представитель ведомства отметила, что работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД.

В настоящее время узнать результаты ЕГЭ онлайн можно как через портал госуслуг, так и на официальном сайте экзамена. Информации о том, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг, пока нет.

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев отметил, что не видит в инициативе ничего плохого.

«То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить», — указал Мариничев.

Чтобы узнать результаты экзаменов, пользователю потребуется войти на портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. При этом получить информацию о баллах ЕГЭ офлайн, как и раньше, можно будет в школе.