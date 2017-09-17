В Липецкой области сухо и до +30

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 25-30 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

день 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.