Погода в Липецке

сегодня, 12:15

В Липецкой области сухо и до +30

3 330
#жара
В Липецкой области сухо и до +30

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. 

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 25-30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 27-29 тепла. 

день 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

3 330
#жара

Комментарии (3)

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Мэру

8 минут назад
Пож -та разберитесь, Октябрьская, 32 с 10-00 в квартирах нет света, реакция ноль несмотря на многочисленные заявки
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кокс

15 минут назад
Скоро Арбузы будем выращивать с таки долгим летом.
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ого

сегодня, 12:35
быть не может чтобы плюс 30
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