6 минут назад
ВПЕРВЫЕ В ЛИПЕЦКЕ. ЛЕГЕНДА. ПЕТР МАМОНОВ
Это тот случай, когда громкий заголовок целиком оправдывает себя.
Во-первых, потому что Петр Мамонов на самом деле никогда не был в Липецке.
Во-вторых, он действительно – легенда.
Пётр Мамонов расширяет рамки восприятия каждого из искусств, за которые берётся - музыка («Звуки Му»), литература («Птица Зу», «Закорючки»), кино («Такси блюз», «Остров», «Царь», « Шапито-шоу»), театр («Шоколадный Пушкин», «Дед Петр и зайцы»).
Он - Артист, Артист, опередивший будущее. Настоящий новатор авангарда.
06 октября 2017 г. на сцене ОЦКНТ:
Разговор со зрителем.
О музыке, о кино, о театре, о литературе.
О жизни.
Песни и стихи.
Разговор думающего с думающим…
Начало в 19-00.
Билеты в кассах ОЦКНТ и на сайте: http://lipetsk.kassy.ru/event/851/.
Телефон для справок: 355807.
Розыгрыши билетов, подробная информация о творческом вечере и т. д. на https://vk.com/mamonovlipetskevent , подписывайтесь.
Срок проведения розыгрыша c 1 по 25 сентября 2017 г., подробности на https://vk.com/mamonovlipetskevent , организатор розыгрыша ООО «Старк», 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, ОГРН 1026200859970.
Для лиц старше 16 лет.
"PR"