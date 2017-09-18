ВПЕРВЫЕ В ЛИПЕЦКЕ. ЛЕГЕНДА. ПЕТР МАМОНОВ

Это тот случай, когда громкий заголовок целиком оправдывает себя.

Во-первых, потому что Петр Мамонов на самом деле никогда не был в Липецке.

Во-вторых, он действительно – легенда.

Пётр Мамонов расширяет рамки восприятия каждого из искусств, за которые берётся - музыка («Звуки Му»), литература («Птица Зу», «Закорючки»), кино («Такси блюз», «Остров», «Царь», « Шапито-шоу»), театр («Шоколадный Пушкин», «Дед Петр и зайцы»).

Он - Артист, Артист, опередивший будущее. Настоящий новатор авангарда.

06 октября 2017 г. на сцене ОЦКНТ:

Разговор со зрителем.

О музыке, о кино, о театре, о литературе.

О жизни.

Песни и стихи.

Разговор думающего с думающим…

Начало в 19-00.

Билеты в кассах ОЦКНТ и на сайте: http://lipetsk.kassy.ru/event/851/ .

Телефон для справок: 355807.

Розыгрыши билетов, подробная информация о творческом вечере и т. д. на https://vk.com/mamonovlipetskevent , подписывайтесь.

Срок проведения розыгрыша c 1 по 25 сентября 2017 г., подробности на https://vk.com/mamonovlipetskevent , организатор розыгрыша ООО «Старк», 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, ОГРН 1026200859970.

Для лиц старше 16 лет.



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