Бизнес

6 минут назад

ВПЕРВЫЕ В ЛИПЕЦКЕ. ЛЕГЕНДА. ПЕТР МАМОНОВ

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ВПЕРВЫЕ В ЛИПЕЦКЕ. ЛЕГЕНДА. ПЕТР МАМОНОВ

Это тот случай, когда громкий заголовок целиком оправдывает себя.

Во-первых, потому что Петр Мамонов на самом деле никогда не был в Липецке. 
Во-вторых, он действительно – легенда. 
Пётр Мамонов расширяет рамки восприятия каждого из искусств, за которые берётся - музыка («Звуки Му»), литература («Птица Зу», «Закорючки»), кино («Такси блюз», «Остров», «Царь», « Шапито-шоу»), театр («Шоколадный Пушкин», «Дед Петр и зайцы»). 
Он - Артист, Артист, опередивший будущее. Настоящий новатор авангарда. 
06 октября 2017 г. на сцене ОЦКНТ: 
Разговор со зрителем. 
О музыке, о кино, о театре, о литературе. 
О жизни. 
Песни и стихи. 
Разговор думающего с думающим… 
Начало в 19-00. 
Билеты в кассах ОЦКНТ и на сайте:  http://lipetsk.kassy.ru/event/851/
Телефон для справок: 355807. 
Розыгрыши билетов, подробная информация о творческом вечере и т. д. на  https://vk.com/mamonovlipetskevent , подписывайтесь.

Срок проведения розыгрыша c 1 по 25 сентября 2017 г., подробности на https://vk.com/mamonovlipetskevent , организатор розыгрыша ООО «Старк», 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, ОГРН 1026200859970.

Для лиц старше 16 лет.

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