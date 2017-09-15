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сегодня, 12:37

С пятницей! Бабье лето: гуляем под звуки скрипки!

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#С пятницей!
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С пятницей! Бабье лето: гуляем под звуки скрипки!

В эту пятницу и выходные обязательно нужно выйти на прогулку. Скорее, скорее заканчивайте все свои дела и выходите на улицу. 

Чтобы ваш выбор для прогулки был полезным мы сделали для вас видео-афишу.


"Липецкий государственный театр кукол"

16.09.2017 (суббота) Спектакль "Заяц и Чих-Чох" начало в 11:00
17.09.2017 (воскресенье) Спектакль "Аленький цветочек" начало в 11:00 и в 13:00
 
 
ВЫСТАВКА «СНОВИДЕНИЯ»
"Областной выставочный зал"
с 11:00 до 19:00
 
 
CORE-FEST в клубе "Центр"

16.09.2017 Начало в 19:00.

Ну а сегодня, настроение вам поднимает Марко Крассо - молодой и талантливый липецкий скрипач. На его выступления нельзя смотреть без улыбки. Так что улыбайтесь и готовьтесь к выходным.


И не забудьте заглянуть на эту страничку еще раз в конце вечера. Мы объявим победителей конкурса фотографий и подарим сразу 3 пиццы. 

А пока как раз те снимки, что участвуют в конкурсе (не забывайте добавлять к своим фото в соцсетях  хештег  #gorod48):

На этой неделе у липчан было много событий. Осень порадовала погодой и превратилась в бабье лето. А потому многие решили использовать это время для прогулок. 










 
Осень время начинаний. У многих на этой неделе начался новый этап в обучении, развитии, жизни. 





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#С пятницей!
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