сегодня, 12:37
С пятницей! Бабье лето: гуляем под звуки скрипки!
В эту пятницу и выходные обязательно нужно выйти на прогулку. Скорее, скорее заканчивайте все свои дела и выходите на улицу.
"Липецкий государственный театр кукол"
16.09.2017 (суббота) Спектакль "Заяц и Чих-Чох" начало в 11:00
17.09.2017 (воскресенье) Спектакль "Аленький цветочек" начало в 11:00 и в 13:00
ВЫСТАВКА «СНОВИДЕНИЯ»
"Областной выставочный зал"
с 11:00 до 19:00
CORE-FEST в клубе "Центр"
16.09.2017 Начало в 19:00.
Ну а сегодня, настроение вам поднимает Марко Крассо - молодой и талантливый липецкий скрипач. На его выступления нельзя смотреть без улыбки. Так что улыбайтесь и готовьтесь к выходным.
И не забудьте заглянуть на эту страничку еще раз в конце вечера. Мы объявим победителей конкурса фотографий и подарим сразу 3 пиццы.
А пока как раз те снимки, что участвуют в конкурсе (не забывайте добавлять к своим фото в соцсетях хештег #gorod48):
На этой неделе у липчан было много событий. Осень порадовала погодой и превратилась в бабье лето. А потому многие решили использовать это время для прогулок.
Осень время начинаний. У многих на этой неделе начался новый этап в обучении, развитии, жизни.
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