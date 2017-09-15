С пятницей! Бабье лето: гуляем под звуки скрипки!

В эту пятницу и выходные обязательно нужно выйти на прогулку. Скорее, скорее заканчивайте все свои дела и выходите на улицу.







"Липецкий государственный театр кукол"



16.09.2017 (суббота) Спектакль "Заяц и Чих-Чох" начало в 11:00

17.09.2017 (воскресенье) Спектакль "Аленький цветочек" начало в 11:00 и в 13:00





ВЫСТАВКА «СНОВИДЕНИЯ»

"Областной выставочный зал"

с 11:00 до 19:00





CORE-FEST в клубе "Центр"



16.09.2017 Начало в 19:00.



Ну а сегодня, настроение вам поднимает Марко Крассо - молодой и талантливый липецкий скрипач. На его выступления нельзя смотреть без улыбки. Так что улыбайтесь и готовьтесь к выходным.





И не забудьте заглянуть на эту страничку еще раз в конце вечера. Мы объявим победителей конкурса фотографий и подарим сразу 3 пиццы.



А пока как раз те снимки, что участвуют в конкурсе (не забывайте добавлять к своим фото в соцсетях хештег



На этой неделе у липчан было много событий. Осень порадовала погодой и превратилась в бабье лето. А потому многие решили использовать это время для прогулок.























Осень время начинаний. У многих на этой неделе начался новый этап в обучении, развитии, жизни.











Публикация от ANDREY WASILEVSKY (@wasilevsky_onlinefitnesscoach) Сен 14 2017 в 8:00 PDT Чтобы ваш выбор для прогулки был полезным мы сделали для вас видео-афишу."Липецкий государственный театр кукол"16.09.2017 (суббота) Спектакль "Заяц и Чих-Чох" начало в 11:0017.09.2017 (воскресенье) Спектакль "Аленький цветочек" начало в 11:00 и в 13:00ВЫСТАВКА «СНОВИДЕНИЯ»"Областной выставочный зал"с 11:00 до 19:00CORE-FEST в клубе "Центр"16.09.2017 Начало в 19:00.Ну а сегодня, настроение вам поднимает Марко Крассо - молодой и талантливый липецкий скрипач. На его выступления нельзя смотреть без улыбки. Так что улыбайтесь и готовьтесь к выходным.И не забудьте заглянуть на эту страничку еще раз в конце вечера. Мы объявим победителей конкурса фотографий и подарим сразу 3 пиццы.А пока как раз те снимки, что участвуют в конкурсе (не забывайте добавлять к своим фото в соцсетях хештег #gorod48 ):На этой неделе у липчан было много событий. Осень порадовала погодой и превратилась в бабье лето. А потому многие решили использовать это время для прогулок.Осень время начинаний. У многих на этой неделе начался новый этап в обучении, развитии, жизни.