Происшествия

10 минут назад

Случайность, поджог или в район МЖК вернулся рэкет?

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#Полжар #авто #поджег #версии #полиция
Случайность, поджог или в район МЖК вернулся рэкет?

Владельцы сгоревших ночью авто подсчитывают убытки, а общественность строит версии.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью на улице Стаханова сгорели два автомобиля «Форд-Фокус», припаркованные друг рядом с другом возле дома №18.

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Машины, точнее то, что от них осталось, и сейчас стоят на прежнем месте. И являют собой печальное зрелище.

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У одного автомобиля полностью выгорела передняя часть, у другого – задняя. Огонь бушевал неслабо – так, что даже покрышки и шины сумели сгореть почти дотла.

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Пламя перекинулось и внутрь салонов обоих авто. Передний автомобиль пострадал сильнее - салон практически уничтожен. Плюс у этой машины выгорел и моторный отсек, поэтому по словам владельцев, восстановлению машина уже не подлежат.

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Сами хозяева отнеслись к случившемуся по-разному. Владельца «Форда», который стоял сзади и пострадал чуть меньше, мы не застали на месте. Но, по словам его товарищей по несчастью, мужчина не придал произошедшему особого значения, заявив, что иномарка находится в кредите (стало быть застрахована, прим.), развел руками и рано утром отправился на работу.

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А хозяевам второго авто на работу не уехать. Парни прибыли в наш город из Ростова-на-Дону, трудятся в подрядной организации, которая возводит один из новых заводов в Особой экономической зоне «Липецк».

- Приехали в Липецк, поработали, - прошептал при нас один из молодых людей, пока не отошедший от шока.

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Его товарищ рассказал, что погибла не только машина. Внутри находились еще и инструменты – примерно на сто тысяч рублей, и от них тоже остались искореженные обугленные железки. Ни автомобиль, ни инструменты не были застрахованы. Молодые люди боятся, что теперь и работу потеряют: кому нужны мастера без инструментов?

Общественность тем временем строила версии. Ростовские парни заявили, что зла в Липецке никому не сделали, врагов у них не было и поджигать их машину было некому. Следовательно кто-то мог поджечь стоявший по соседству «Форд», и тот за компанию спалил и собрата.

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Один из соседей предположил, что в район МЖК вернулся рэкет: несколько лет назад жильцы нескольких домов платили неизвестным людям, организовавшим «платную стоянку» во дворах. С машинами тех, кто не хотел платить , могли случиться разные неприятности. Люди до сих пор уверены, что по милости «честных бизнесменов» в свое время сгорели два авто на соседней улице Смургиса. Но сами же авторы предположения свою идею и отмели, рассудив, что времена нынче уже не те, чтобы граждан обирали те, кому попало. Да и предложений «заплатить за охрану» в последнее время никому не поступало.

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Теряется в догадках пока и полиция. Ростовский хозяин «Форда» проследовал в ОП №2 для дачи показаний в ходе проверки, по окончании которой и будет принято решение о том, возбудят ли уголовное дело.

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#Полжар #авто #поджег #версии #полиция

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