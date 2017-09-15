Всероссийский день бега объединит 3 тысячи липчан

16 сентября в Липецке на улице Ленина состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации».

16 сентября в Липецке на улице Ленина состоится одно из самых масштабных спортивных мероприятий года – Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Как сообщают организаторы, «Кросс Нации» с каждым годом становится все более значимым событием в жизни нашего города и всей страны. Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие.

К участию в «Кроссе Нации» допускаются все желающие граждане: воспитанники спортивных организаций, образовательных учреждений, коллективы предприятий и организаций, а также любители бега, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.

В 10.00 часов начнется регистрация участников забега. Официальная церемония открытия в 11.35 на ул. Ленина (напротив выставочного зала). Старт участников соревнований в 12.00. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 500, мужчинам - в 1000 метров. Предполагается, что за звание самого быстрого в этом году поборются более 3 тысяч участников.

Участников, занявших 1-3 места в каждой возрастной группе, наградят дипломами, медалями, кубками. Победители в каждой возрастной категории получат памятные призы. Специальными призами будут награждены два самых старших и два самых юных участника кросса

«Кросс Нации» – это грандиозный спортивный праздник, где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, активно и весело провести время, а также побороться за звание победителя соревнований всероссийского масштаба.