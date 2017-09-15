Общество

сегодня, 10:42

Всероссийский день бега объединит 3 тысячи липчан

4 367
#Кросс Нации #бег
1
Всероссийский день бега объединит 3 тысячи липчан

16 сентября в Липецке на улице Ленина состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации».

16 сентября в Липецке на улице Ленина состоится одно из самых масштабных спортивных мероприятий года – Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Как сообщают организаторы, «Кросс Нации» с каждым годом становится все более значимым событием в жизни нашего города и всей страны. Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие. 

К участию в «Кроссе Нации» допускаются все желающие граждане: воспитанники спортивных организаций, образовательных учреждений, коллективы предприятий и организаций, а также любители бега, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.

В 10.00 часов начнется регистрация участников забега. Официальная церемония открытия в 11.35 на ул. Ленина (напротив выставочного зала). Старт участников соревнований в 12.00. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 500, мужчинам  - в 1000 метров. Предполагается, что за звание самого быстрого в этом году поборются более 3 тысяч участников. 

Участников, занявших 1-3 места в каждой возрастной группе, наградят дипломами, медалями, кубками. Победители в каждой возрастной категории получат памятные призы. Специальными призами будут награждены два самых старших и два самых юных участника кросса

«Кросс Нации» – это грандиозный спортивный праздник, где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, активно и весело провести время, а также побороться за звание победителя соревнований всероссийского масштаба.



4 367
#Кросс Нации #бег
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Run,Forest,

9 минут назад
run
ответить

WAX

26 минут назад
Объединение было добровольно принудительным.
ответить

Липчанин

сегодня, 11:12
Почему бы вам не бегать в поле? Или на стадионе?К чему эти бесконечные перекрытия дорог?
ответить

Веня

сегодня, 11:10
1000)))...вы издеваетесь?...хоть 5000 м поставьте дистанцию, нация жиреет не по детски
ответить

Еще в рубрике

Спасатели передают штормовое предупреждение
#ветер
1
Спасатели передают штормовое предупреждение

38 минут назад

Общество
Липецкие коммунисты просят отменить результаты выборов
#выборы
5
Липецкие коммунисты просят отменить результаты выборов

сегодня, 11:29

Общество
Почти 31 тысяча липчан искали в этом году работу
#безработица #рынок труда
5
Почти 31 тысяча липчан искали в этом году работу

сегодня, 09:58

Общество
Липецкие самолеты участвуют в учениях «Запад-2017»
#учения "Запад-2017"
4
Липецкие самолеты участвуют в учениях «Запад-2017»

вчера, 20:55

Общество
В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок
#Почта России #посылки
11
В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок

вчера, 20:46

Общество
Липчанин, один из инициаторов атаки на фильм «Матильда», одержим дьяволом?
#"Матильда" #одержимые дьяволом
29
Липчанин, один из инициаторов атаки на фильм «Матильда», одержим дьяволом?

вчера, 20:39

Общество