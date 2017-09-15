Липчан ждут на бесплатный концерт неаполитанской и итальянской песни

"Песни любви" прозвучат в библиотеке.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, 16 сентября в большом зале библиотеки состоится концерт "Песни любви" - концерт неаполитанской и итальянской песни. Поют Сергей Колесник и Сергей Андросов. Концертмейстер Лариса Манчич. Вход свободный.



17 сентября в 13.00 в филиале научной библиотеки на улице Первомайская состоится заседание дискуссионого клуба патриотического воспитания "Путевка в жизнь". Тема встречи - обсуждение фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Ведущий - Юрий Алексеев, руководитель клуба,председатель Липецкого регионального Совета Общероссийской общественной организации "Родительское Всероссийское Сопротивление".



28 сентября в библиотеке будет работать арт-лаборатория - состоится мастер-класс по скрапбукингу "Подарочный конверт для денег". Липчан научат, как из специальной бумаги и различных дополнительных элементов сделать красивый подарочный конверт для денег.

А 29 сентября в библиотеке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Прием проведут представители прокуратуры, пенсионных и налоговых органов, адвокатуры, нотариата, юстиции.