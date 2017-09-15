Происшествия

сегодня, 10:05

«Почта России» проводит внутреннее расследование по кладбищу посылок

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#почта
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«Почта России» проводит внутреннее расследование по кладбищу посылок

Региональное отделение ФГУП «Почта России» проводит внутреннее расследование по сообщению об очередном «кладбище» посылок, его накануне обнаружили в лесу у села Ссёлки под Липецком.



- По данному факту начато внутреннее расследование. Мы постараемся определить место и время, содержание происшествия. Ситуация осложняется тем, что автор видеозаписи удалил необходимые сведения, - рассказал GOROD48 официальный представитель «Почта России» в Липецкой области Андрей Титлинов. - Если виновные будут установлены, то их ждёт увольнение.

Впрочем, говорить о виновности именно почтальонов рано. Судя по имеющимся у «Почта России» сведениям, пропавшие посылки могут относиться не к отделениям связи: они могли исчезнуть во время магистральной доставки. Тогда разбирательство грозит водителям транспорта. По предварительной оценке, пакеты от китайских посылок могут лежать в лесу под Липецком с зимы.

Напомним, что накануне в социальной сети «ВКонтакте» была размещена видеозапись с «кладбища» посылок. Ролик с массой вкрытых упаковок почтовых отправлений из Китая сняли в лесу у села Ссёлки. Пакетами усеяна целая поляна. Адреса доставки украденных посылок - Липецк и Воронеж.
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#почта
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Комментарии (6)

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Факт

18 минут назад
Воровство и бардак везде,анархия бл..
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Печкин

18 минут назад
АндерсЕн, а там начальник бывший менатэповец тихон, с него взятки гладки, в жизни ничего полезного не сделал, все на карман
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Алексей

40 минут назад
Дети разбросали из мусорки почты конверты и решили новость сделать, чтобы их по тв показали, а потом испугались и все по удаляли. Лично у меня отделение 398059 и за несколько лет ни одна посылка не пропала, извещения всегда доставляют. Я им очень благодарен!
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АндерсЕн

45 минут назад
Надо сделать ответственного за это начальника Липецкого отделения ФГУП Почта России и проблем будет меньшею Виновен начальник, а не водила!
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гость

сегодня, 10:59
Мы тоже не получили в свое время отправление ко дню рождения от знакомых из-за границы. Мы и не знали, пока они сами не поинтересовались месяцев 8-9 спустя, разве мы не получили? И искать, где затерялся подарок к тому времени было уже поздно - спустя 6 месяцев никакие претензии не предъявишь.
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Печкин

сегодня, 10:16
Почту просто надо распустить, закрыть как ненужную и даже вредную организацию. Недавно был, на годы вперед желание посещать ее пропало.
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