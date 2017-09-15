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«Почта России» проводит внутреннее расследование по кладбищу посылок
Региональное отделение ФГУП «Почта России» проводит внутреннее расследование по сообщению об очередном «кладбище» посылок, его накануне обнаружили в лесу у села Ссёлки под Липецком.
- По данному факту начато внутреннее расследование. Мы постараемся определить место и время, содержание происшествия. Ситуация осложняется тем, что автор видеозаписи удалил необходимые сведения, - рассказал GOROD48 официальный представитель «Почта России» в Липецкой области Андрей Титлинов. - Если виновные будут установлены, то их ждёт увольнение.
Впрочем, говорить о виновности именно почтальонов рано. Судя по имеющимся у «Почта России» сведениям, пропавшие посылки могут относиться не к отделениям связи: они могли исчезнуть во время магистральной доставки. Тогда разбирательство грозит водителям транспорта. По предварительной оценке, пакеты от китайских посылок могут лежать в лесу под Липецком с зимы.
Напомним, что накануне в социальной сети «ВКонтакте» была размещена видеозапись с «кладбища» посылок. Ролик с массой вкрытых упаковок почтовых отправлений из Китая сняли в лесу у села Ссёлки. Пакетами усеяна целая поляна. Адреса доставки украденных посылок - Липецк и Воронеж.
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