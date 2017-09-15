Общество

сегодня, 09:58

Почти 31 тысяча липчан искали в этом году работу

5 340
#безработица #рынок труда
3
Почти 31 тысяча липчан искали в этом году работу

Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала года в службу занятости обратилось 30,8 тысячи человек. Было трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 27,1 тысячи человек.

По состоянию на 14 сентября численность безработных составила 2,6 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%. В службе занятости числится 11,6 тысячи вакантных мест.

Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 900 человек,  служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием –  требуются 300 человек,  работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1,1 тысячи человек,  квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства –  600 человек,  квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,2 тысячи человек,   операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,7 тысячи человек,  неквалифицированные рабочие – 1,6 тысячи человек. 

 
5 340
#безработица #рынок труда
3

Комментарии (5)

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Огород48

21 минуту назад
Да сговор везде, вакансии разные,а зарплата одинаковая как так то ска!
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Справедливый

38 минут назад
И в 38 с двумя высшими не могу найти работу одно кумовство.
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Количество это не качество

46 минут назад
Вакансий в центре занятости много, только з/п везде 7800 - 10000 и графики 2 смены по 6 дней в неделю
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Дима

сегодня, 11:07
юля виноградова из соседней новости похожа на уточку.
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единая россия

сегодня, 10:35
в 40 лет не найти работу уроды
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