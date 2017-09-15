Почти 31 тысяча липчан искали в этом году работу

Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала года в службу занятости обратилось 30,8 тысячи человек. Было трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 27,1 тысячи человек.



По состоянию на 14 сентября численность безработных составила 2,6 тысячи человек, уровень безработицы – 0,4%. В службе занятости числится 11,6 тысячи вакантных мест.



Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – требуются 300 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 1,1 тысячи человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 600 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,2 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,7 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1,6 тысячи человек.



