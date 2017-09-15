Происшествия
сегодня, 09:43
Никаких сведений о пропавшей паре до сих пор нет
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Но девушка заходила на свою страничку "ВКонтакте".
Напомним, в Липецкой области уже больше недели разыскивают молодую пару. 6 сентября пропали 16-летняя Юлия Виноградова и 23-летний Никита Бочаров.
Юля была одета в синюю короткую куртку, черные джинсы, черные кросовки, свитер белый в голубой цветочек. 6 сентября в 17:30 Юля ушла из дома по улице Загородная и не вернулась. Девушка-первокурсница техникума пошла вместе со своим парнем гулять с собакой породы джек рассел терьер (как в фильме "Маска"). Ребята были на машине ВАЗ 2110 (Госномер Е 951 ОС 48) темно-зеленого цвета. Родители Юлии написали заявление о пропаже несовершеннолетней в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку.
Как рассказала сегодня GOROD48 мама Юлии Наталья Виноградова, никаких сведений о дочери и её парне до сих пор нет.
- После того, как вчера информация о пропаже Юлии появилась в многих СМИ, нам так никто и не позвонил, - рассказала GOROD48 Наталья Виноградова. - Никто ребят не видел. Единственное, вчера с нами связались родственники, которые сообщили, что Юлия заходила на свою страничку "ВКонтакте".
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юлии и Никиты, просят позвонить родителям девушки: мама Наталья Виноградова 8-950-806-59-63, папа Евгений Виноградов 8-950-806-84-33
Юля была одета в синюю короткую куртку, черные джинсы, черные кросовки, свитер белый в голубой цветочек. 6 сентября в 17:30 Юля ушла из дома по улице Загородная и не вернулась. Девушка-первокурсница техникума пошла вместе со своим парнем гулять с собакой породы джек рассел терьер (как в фильме "Маска"). Ребята были на машине ВАЗ 2110 (Госномер Е 951 ОС 48) темно-зеленого цвета. Родители Юлии написали заявление о пропаже несовершеннолетней в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку.
Как рассказала сегодня GOROD48 мама Юлии Наталья Виноградова, никаких сведений о дочери и её парне до сих пор нет.
- После того, как вчера информация о пропаже Юлии появилась в многих СМИ, нам так никто и не позвонил, - рассказала GOROD48 Наталья Виноградова. - Никто ребят не видел. Единственное, вчера с нами связались родственники, которые сообщили, что Юлия заходила на свою страничку "ВКонтакте".
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юлии и Никиты, просят позвонить родителям девушки: мама Наталья Виноградова 8-950-806-59-63, папа Евгений Виноградов 8-950-806-84-33
4 2313