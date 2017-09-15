Происшествия

сегодня, 09:43

Никаких сведений о пропавшей паре до сих пор нет

4 2313
#пропавшие без вести
15
Никаких сведений о пропавшей паре до сих пор нет

Но девушка заходила на свою страничку "ВКонтакте".

Напомним, в Липецкой области уже больше недели разыскивают молодую пару.  6 сентября пропали 16-летняя Юлия Виноградова и 23-летний Никита Бочаров.

Юля была одета в синюю короткую куртку, черные джинсы, черные кросовки, свитер белый в голубой цветочек.  6 сентября в 17:30 Юля ушла из дома по улице Загородная и не вернулась.  Девушка-первокурсница техникума пошла вместе со своим парнем гулять с собакой породы джек рассел терьер (как в фильме "Маска"). Ребята были на машине ВАЗ 2110 (Госномер Е 951 ОС 48) темно-зеленого цвета.  Родители Юлии  написали заявление о пропаже несовершеннолетней в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку.

Как рассказала сегодня GOROD48 мама Юлии Наталья Виноградова, никаких сведений о дочери и её парне до сих пор нет. 

- После того, как вчера информация о пропаже Юлии появилась в многих СМИ, нам так никто и не позвонил, - рассказала GOROD48 Наталья Виноградова. - Никто ребят не видел. Единственное, вчера с нами связались родственники, которые сообщили, что Юлия заходила на свою страничку "ВКонтакте".

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юлии и Никиты, просят позвонить родителям девушки: мама Наталья Виноградова 8-950-806-59-63, папа Евгений Виноградов 8-950-806-84-33
4 2313
#пропавшие без вести
15

Еще в рубрике

Случайность, поджог или в район МЖК вернулся рэкет?
#Полжар #авто #поджег
Случайность, поджог или в район МЖК вернулся рэкет?

10 минут назад

Происшествия
«Почта России» проводит внутреннее расследование по кладбищу посылок
#почта
6
«Почта России» проводит внутреннее расследование по кладбищу посылок

сегодня, 10:05

Происшествия
5-летнего мальчика сбили на сельской дороге
#авария #ДТП
5
5-летнего мальчика сбили на сельской дороге

сегодня, 09:02

Происшествия
Два «Ford Focus» сгорели на Стаханова
#пожар
14
Два «Ford Focus» сгорели на Стаханова

сегодня, 08:35

Происшествия
Спортивная площадка загорелась в «Елецком»
#пожар
11
Спортивная площадка загорелась в «Елецком»

вчера, 20:17

Происшествия
Липчан просят помощи в опознании найденной на чердаке мертвой пенсионерки
#пропавшие без вести
7
Липчан просят помощи в опознании найденной на чердаке мертвой пенсионерки

вчера, 20:00

Происшествия