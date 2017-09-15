Липчанин, один из инициаторов атаки на фильм «Матильда», одержим дьяволом?

А его окружение может быть связано с украинскими националистами и участниками Майдана - такой вывод сделали столичные журналисты.

В феврале этого года GOROD48 рассказывал о некоем Александре Калинине, жителе Грязинского района, создавшем и возглавившем организацию «Христианское государство – святая Русь». Именно от лица этой организации были разосланы прошлой зимой письма руководству российских кинотеатров с предупреждением о возможных поджогах в случае демонстрации в них фильма Алексея Учителя «Матильда». Тогда Александром занялись правоохранительные органы, но, обвинения в экстремизме лидеру «Христианского государства» предъявлено не было. Собственно, вскоре о нем благополучно все забыли, благо от желающих попиарится на фильме «Матильда», или попиарить сам фильм, который даже на сегодняшний день никто не видел, ведь он выйдет на экраны только в конце октября, отбоя не было.

Но 4 сентября в Екатеринбурге некий религиозный фанатик, на автомобиле УАЗ врезался в кинотеатр «Космос», вызвав тем самым пожар. По данным СМИ, фанатик, таким образом, выразил свой протест против фильма «Матильда», который должен был демонстрировать в этом кинотеатре чуть ли не через два месяца. В связи с этим СМИ вспомнили угрозы главы «Христианского государства» и снова обратили на него внимание.

Газета «Московский комсомолец» провела журналистское расследование и выяснила весьма интересные факты о лидере «Христианского государства».

«Александр Владимирович Калинин какое-то время жил в Норильске, родился в 1984 году. Женат, есть дочь. Затем он переехал в Липецкую область. У него есть некий бизнес (деталей Калинин не раскрывает). В одном из видео Калинин описывает историю так: у его отца когда-то был в деревне под Липецком дом, затем на этом месте «небедный человек» построил трехэтажный особняк, который Калинин собирался купить вместе с участком в 6 гектаров. Рядом с этим местом, по словам Калинина, стоит всего одна дача, есть здание старой больницы в 2000 квадратных метров, которое местная администрация хотела продать Калинину.

Александр Калинин показывает дом, где живет его так называемая община - мелькают мужчины, дети, женщины в платках — несколько семей, всего 15 человек. Сделан приличный ремонт, стены — в иконах (иконы пишут сами и предлагают через сайт «беЗплатно»), виден большой портрет Григория Распутина. Сам Калинин обряжен в черный подрясник. Паству из общины окормляет, как признается Калинин, некий «священник с Луганска» - между тем, по данным липецких журналистов, в местной епархии РПЦ ничего не знают об организации «Христианское государство», с РПЦ она никак не связана.

На одном их видео запечатлена беседа Александра Калинина с протоиереем Иоакимом Лапкиным, который дает ему советы по обустройству общины. Лапкин весьма известен в Сибири. В различных епархиях РПЦ верующих предостерегали от прочтения написанной им литературы и называли «псевдоправославным лжеучителем».

Лапкин в начале девяностых организовал в заброшенном поселке Потеряевка Алтайского края «православный стан», поселение приняло устав, в котором говорилось: категорически запрещается общение с миром, обращение за помощью к неверующим по возможности нужно сводить до минимума.

Сотрудники Кемеровской епархии в связи с этим писали: «Подобная форма существования больше напоминает жизнь адептов в сектах».

Существование общины Александра Калинина, судя по всему, скроено по тем же лекалам.

Калинин утверждает, что одним из оснований для организации общины было рождение дочери: «В детский сад и школу она у меня не пойдет. Не хочу наблюдать за тем, как ребенок каждый день из чистого превращается в грязного. Если нас будет хотя бы 20 семей, потребуем от администрации организовать учебное заведение».

Калинин и Ко крайне активны в Сети: они привлекали сторонников через аккаунты в соцсетях, форумы, несколько сайтов. Подробности о том, как можно стать членом общины, Калинин сообщал потенциальным адептам в личной переписке.

Сейчас на сайте ХС/CР зарегистрировано 4 678 человек, на каждый аккаунт подписаны около 5 000. Многие оставили под постами и видео фанатичные комментарии. Отделения организации, значится на сайте, действуют в 13 городах. Калинин время от времени путешествует, бывает и в Москве. В одной из поездок он демонстрировал «Временное удостоверение личности гражданина Российской империи» с гербом времен Ивана Грозного.

Популярность в Сети Александр Калинин снискал в 2011 году, разместив тексты и ролики о своих «посмертных переживаниях» (тогда он еще жил в Норильске). Этот эпизод достоин отдельного цитирования, поскольку весьма ярко характеризует автора.

«Мне 27 лет, у меня красивая и умная жена, я являюсь бизнесменом и зарабатываю хорошие деньги, у меня замечательные родители, я вырос в благополучной семье», - начинает Калинин. И рассказывает, как в 2010 году они с невестой Мариной поехали на Украину, в поселок на Азовском море.

«Возле продуктового магазина сидела женщина лет 45 и предлагала туристам рисунки хной на теле – которые не смываются несколько дней, мы обратились к ней с просьбой нарисовать Марине на лопатке что-нибудь интересное. Она нарисовала какую-то ящерицу. Но испортила. Объяснила ошибку тем, что якобы кисть художника ведет сам Господь и это вовсе не ошибка, а так задумано свыше, а исправление будет стоить, как еще один рисунок.

Я ей объяснил, что так нельзя себя вести, что мне хочется оплатить её работу, но я этого не сделаю, пока она не исправит ошибку. Она стояла на своем. В итоге я ей сказал, что мы пойдем немного погуляем, а она пусть подумает, что поступает неправильно, мы вернемся, т.к. надеемся, что она исправит рисунок...»

В итоге дама «стала кричать, что уже поздно платить — я вор, я украл у нее деньги и за это умру в течение 2-х дней».

Через два дня, пишет Калинин, в него вселился дьявол. «Он может вашими руками совершить любой ужас. Я видел как он, будучи в моем теле бьет кулаками по стенам, переворачивает столы, мебель… В итоге, когда он все разворотил в комнате, он подошел к окну, ударил правой рукой в стекло».

Кончилось тем, что Калинина, который разрезал себе все руки и побежал к морю, скрутили и отправили в больницу. Там Александра успешно зашили, но дьявол его не покинул. Это, впрочем, случилось после молитвы в храме, где служил священник-экзорцист. После описанных событий Калинин и узрел свой новый путь.





Александр в больнице после того, как в него "вселился дьявол"

Отдельный интерес представляет человек из окружения Калинина, который зимой этого года называл себя «главой центрального отделения» организации «Христианское государство» по Москве и области - Мирон Кравченко. В украинских СМИ Кравченко именуют русским националистом. В 2015 году этот персонаж участвовал в прошедшей в Киеве учредительной конференции «Антипутинского информационного фронта» и выступал на пресс-конференции «Уроки и итоги киевского Майдана: возможность реализации революционного сценария и гражданской войны в путинской России». С украинской стороны в ней участвовал заочно арестованный в России украинский радикал Дмитро Корчинский. Как объяснял потом Калинин в интервью «Псковской губернии», Кравченко тогда колебался, на чьей стороне воевать на Украине, и в итоге выбрал «Христианское государство».

Фото: mk.ru