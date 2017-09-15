Происшествия

вчера, 20:00

Липчан просят помощи в опознании найденной на чердаке мертвой пенсионерки

4 1755
#пропавшие без вести
1
Липчан просят помощи в опознании найденной на чердаке мертвой пенсионерки

Труп женщины нашли прошлой зимой.

В декабре прошлого года на чердаке жилого дома по улице Механизаторов,19 было найдено тело пожилой женщины. По данным криминалистов, она скончалась еще летом 2016 года.

Волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей" просят всех, кто знает пропавших женщин, подходящих под описание погибшей связаться с ними или с полицией.
4 1755
#пропавшие без вести
1

Комментарии (4)

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symba

сегодня, 00:49
Берегите стариков не дай бог такой смерти(
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Чердаки и крыши Липецка: Вход свободный

вчера, 22:14
Это всё к проблеме, описанной в этой новости https://gorod48.ru/news/455770/
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ыыыыы

вчера, 21:54
б.о.м.ж
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1

вчера, 21:08
Тело нашли зимой, а сейчас будем опозновать .Где логика?
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