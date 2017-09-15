Репутационный рейтинг липецкого губернатора один из самых высоких в стране

Олег Королев – на 17-месте рейтинга репутации губернаторов

Рейтинг репутации губернаторов сервис Pravdaserm составляет анализируя поисковые системы интернета. «Pravdaserm не формирует репутацию, но позволяет оценить успешность продвижения в поисковых системах. При этом, основным инструментом продвижения в эпоху алгоритмов, построенных на машинном обучении, стала не накрутка поведенческих факторов (которая попросту больше не работает), а реальная деятельность и контент, которые способны заинтересовать и убедить пользователя. Репутация измеряется по стобалльной шкале. Отсутствие информации о запросе в топе поисковиков равносильно 50 баллам репутации (например, если по запросу имени персоны в топе находятся ресурсы только об её тёзке, это означает отсутствие какой бы то ни было онлайн-репутации у искомой персоны). За каждый позитивный ресурс в топе баллы добавляются, за негативный – отнимаются. Сервис Pravdaserm также учитывает «вес» ресурсов: статья на сайте федерального СМИ ценится выше, чем материал на непопулярном региональном ресурсе», говорится на сайте сервиса.

В итоге, сервис составил рейтинг губернаторов, на первое место которого определил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, на второе – главу Ставропольского края Владимира Владимировича, на третье – пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

Липецкий губернатор Олег Королев – на 17 месте.

Губернаторы соседних регионов, воронежский глава Алексей Гордеев – на 57-м месте, глава Тамбовской области Александр Никитин – на 60-м, вновь избранный глава Белгородской области Евгений Савченко – на 37-м месте.