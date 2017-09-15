Общество

вчера, 19:57

Репутационный рейтинг липецкого губернатора один из самых высоких в стране

27 812
#рейтинг #губернатор
Репутационный рейтинг липецкого губернатора один из самых высоких в стране

Олег Королев – на 17-месте рейтинга репутации губернаторов

Рейтинг репутации губернаторов сервис Pravdaserm составляет анализируя поисковые системы интернета. «Pravdaserm не формирует репутацию, но позволяет оценить успешность продвижения в поисковых системах. При этом, основным инструментом продвижения в эпоху алгоритмов, построенных на машинном обучении, стала не накрутка поведенческих факторов (которая попросту больше не работает), а реальная деятельность и контент, которые способны заинтересовать и убедить пользователя. Репутация измеряется по стобалльной шкале. Отсутствие информации о запросе в топе поисковиков равносильно 50 баллам репутации (например, если по запросу имени персоны в топе находятся ресурсы только об её тёзке, это означает отсутствие какой бы то ни было онлайн-репутации у искомой персоны). За каждый позитивный ресурс в топе баллы добавляются, за негативный – отнимаются. Сервис Pravdaserm также учитывает «вес» ресурсов: статья на сайте федерального СМИ ценится выше, чем материал на непопулярном региональном ресурсе», говорится на сайте сервиса.

В итоге, сервис составил рейтинг губернаторов, на первое место которого определил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, на второе – главу Ставропольского края Владимира Владимировича, на третье – пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

Липецкий губернатор Олег Королев – на 17 месте.

Губернаторы соседних регионов, воронежский глава Алексей Гордеев – на 57-м месте, глава Тамбовской области Александр Никитин – на 60-м, вновь избранный глава Белгородской области Евгений Савченко – на 37-м месте.

27 812
#рейтинг #губернатор

Комментарии (27)

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КОМУНИСТ

сегодня, 01:34
ПОЛИТИКИ - ЭТО ДЕТИ, КОТОРЫХ МАЛО ПОРОЛИ ЗА ЛОЖЬ,
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Высокие достижения

сегодня, 00:56
Радует конечно, радует, а ведь был бы он умный его рейтинг так высоко бы не поднялся.
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Второму счастью

сегодня, 00:15
Не надо смешивать смелость с наглостью: нет ничего более несходного и по своему источнику, и по результату.
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111111

вчера, 23:08
Напиши рейтинг самый последний и все поверят.Каков вывод по сткатистике???????
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Липчанин.

вчера, 22:56
Да не печатали бы вы эту рожу кроме " благодарности " жители про этого урода ничего не напишут . " авторитет ужитилей легиона " со знаком минус.
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второе счастье

вчера, 22:16
Колдунья, опк ты что ли ? в каком месте проклятия ? оторопь от наглости
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Гость13

вчера, 22:11
А, что про дольщиков все забыли??
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Мой комментарий

вчера, 21:49
ВОР сделавший из области воровскую малину!
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Гордеев из Воронежа

вчера, 21:30
Ну да у вас круто, только вся оставшаяся ваша приличная публика тусуется в Воронеже, после сдачи ЕГ из класса моих знакомых НИ ОДИН ВЫПУСКНИК НЕ ОСТАЛСЯ В ЛИПЕЦКЕ ПОЗОРИЩЕ
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рейтинг

вчера, 21:22
нищенские зарплаты, ободранные.грязные поликлиники, вонючие и засранные автобусы, школы будто в них стреляли из зенитки,садики с игрушками и ремонтом из 80х -это все рейтинг губернатора, 28 маршрут полуисчезнувший в липецке после 18 00, фонари от меркулова до водопьнова горящие только почему то утром, наводнение по всему городу после легкого дождя, засранные собаками детские площадки, пивнухи на каждом углу, бухающая публика в любом дворе при исчезнувшей полиции, вот это мелочи по рейтинги губернатора, а так он просто ангел ниспосланный с небес заблудшему в пороках липецкому населению
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