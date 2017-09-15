Общество
вчера, 19:34
Липецких политиков заметили в компании известной певицы
Фото сделали на заводе.
В официальном аккаунте "Минского автомобильного завода" размещена серия снимков с участием известной певицы Анжелики Агурбаш в компании липецких политиков. На фото исполнительца изображена вместе со спикером городского Совета депутатов Игорем Тиньковый и мэром Липецка Сергеем Ивановым.
В комментарии к фото указывается, что визит липчан - не случайность, политики - члены официальной делегации от Липецка. Как в компанию Иванова и Тинькова попала Агурбаш, не уточняется. Зато известно, что все с удовольствием прокатились на белорусском спорткаре.
Анжелика Агурбаш - 47-летняя российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Бывшая участница группы «Верасы». На конкурсе песни Евровидение 2005 в полуфинале представила Белоруссию с песней «Love Me Tonight», её продюсером был Филипп Киркоров. Но Агурбаш не попала в финальную стадию, заняв в полуфинале 13 место.
В комментарии к фото указывается, что визит липчан - не случайность, политики - члены официальной делегации от Липецка. Как в компанию Иванова и Тинькова попала Агурбаш, не уточняется. Зато известно, что все с удовольствием прокатились на белорусском спорткаре.
Анжелика Агурбаш - 47-летняя российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Бывшая участница группы «Верасы». На конкурсе песни Евровидение 2005 в полуфинале представила Белоруссию с песней «Love Me Tonight», её продюсером был Филипп Киркоров. Но Агурбаш не попала в финальную стадию, заняв в полуфинале 13 место.
Липчанин
Вау!
ишь зубы скалит
любитель балалайки
Просто так
ххх5
се ля ви
вот
однако
...