Общество

вчера, 19:34

Липецких политиков заметили в компании известной певицы

22 3254
#МАЗ #Сергей Иванов #Игорь Тиньков #Анжелика Агурбаш
5
Липецких политиков заметили в компании известной певицы

Фото сделали на заводе.

В официальном аккаунте "Минского автомобильного завода" размещена серия снимков с участием известной певицы Анжелики Агурбаш в компании липецких политиков. На фото исполнительца изображена вместе со спикером городского Совета депутатов Игорем Тиньковый и мэром Липецка Сергеем Ивановым.

В комментарии к фото указывается, что визит липчан - не случайность, политики - члены официальной делегации от Липецка. Как в компанию Иванова и Тинькова попала Агурбаш, не уточняется. Зато известно, что все с удовольствием прокатились на белорусском спорткаре.

Анжелика Агурбаш - 47-летняя российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Бывшая участница группы «Верасы». На конкурсе песни Евровидение 2005 в полуфинале представила Белоруссию с песней «Love Me Tonight», её продюсером был Филипп Киркоров. Но Агурбаш не попала в финальную стадию, заняв в полуфинале 13 место.
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#МАЗ #Сергей Иванов #Игорь Тиньков #Анжелика Агурбаш
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Комментарии (22)

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Липчанин

вчера, 23:25
Хрен вы Тинькова позабудите - он ещё губером будет! (если бобла хватит)
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Вау!

вчера, 22:37
вот ЭТО ЛИЦО - иванов??? Разнесло - то как?
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ишь зубы скалит

вчера, 22:23
предвкушает боров
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любитель балалайки

вчера, 22:17
наверно поехали в белорусь учиться дороги делать.они там шикарные...потомучто там нету армяней и узбээк
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Просто так

вчера, 22:13
Делать не чего людям, развлекаются!
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ххх5

вчера, 21:59
Тинькова взяли солистом в группу Верасы!!!! Почти пи.....расы.
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се ля ви

вчера, 21:44
Певицу такую мало кто знает, и лет через пять Тинькова позабудем.
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вот

вчера, 21:30
уроды
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однако

вчера, 21:29
развеяцца решили посоны...
ответить

...

вчера, 21:24
Агурбаш очень молодо выглядит...
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