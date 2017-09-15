Липецких политиков заметили в компании известной певицы

Фото сделали на заводе.

В официальном аккаунте "Минского автомобильного завода" размещена серия снимков с участием известной певицы Анжелики Агурбаш в компании липецких политиков. На фото исполнительца изображена вместе со спикером городского Совета депутатов Игорем Тиньковый и мэром Липецка Сергеем Ивановым.



В комментарии к фото указывается, что визит липчан - не случайность, политики - члены официальной делегации от Липецка. Как в компанию Иванова и Тинькова попала Агурбаш, не уточняется. Зато известно, что все с удовольствием прокатились на белорусском спорткаре.



Анжелика Агурбаш - 47-летняя российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Бывшая участница группы «Верасы». На конкурсе песни Евровидение 2005 в полуфинале представила Белоруссию с песней «Love Me Tonight», её продюсером был Филипп Киркоров. Но Агурбаш не попала в финальную стадию, заняв в полуфинале 13 место.